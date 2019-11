Verdades a medias, afirmaciones falsas y bulos. En los debates políticos es común que los candidatos a las elecciones generales lancen este tipo de frases con falta de rigor y exactitud. Ahí es donde aparecen los medios de comunicación para verificar si lo que dicen es verdadero o falso. Repasamos algunos de los bulos más virales de los candidatos durante la campaña electoral:

Pedro Sánchez:

El Presidente del Gobierno en funciones aseguró, en el debate de Atresmedia, que se comprometía a garantizar que el Consejo de Administración del ente al que pertenece TV3 sea elegido por los dos tercios del Parlament con una reforma de la Ley General Audiovisual: "Vamos a modificar la Ley General Audiovisual para que los Consejos de Administración de todos los entes públicos de comunicación sean aprobados por un respaldo de dos terceras partes de sus Parlamentos autonómicos; con eso acabaremos con el uso sectario que se está haciendo por parte del independentismo catalán en el caso de TV3".

FALSO. El Pleno de la Cámara autonómica modificó el pasado 23 de octubre la ley que regula la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) para que su presidente y sus consejeros tengan que ser elegidos por una mayoría cualificada de dos tercios. Por lo tanto, esta modificación que anunció Sánchez ya está recogida en la legislación catalana.

Pedro Sánchez y Pablo Casado tuvieron un rifirrafe al inicio del debate después de que el líder el PP le preguntara al Presidente del Gobierno en Funciones si Cataluña era una nación. "Si se ha leído los estatutos de autonomía de Cataluña, País Vasco, Valencia, Galicia, Comunidad Valenciana, de Canarias..., se define a esas regiones como nacionalidades".

MEDIA VERDAD. El Estatuto de Autonomía de Cataluña sí recoge que es una nación. Sin embargo, otros estatutos como los Galicia, Valencia, Canarias o Andalucía se definen como nacionalidades históricas.

Pablo Casado:

El líder del PP acusó a Pedro Sánchez de "no haber retirado" la declaración de Pedralbes por hacer una declaración en contra de la Monarquía y la Guardia Civil: "¿Por qué no ha retirado la declaración de Pedralbes en las que se decía que hacía falta un relator internacional, en las que se decía que la Monarquía era franquista, en la que se decía que la Guardia Civil y la Policia Nacional eran fuerzas opresoras, en las que se decía que la justicia no era independiente?".

FALSO. En la declaración de Pedralbes, que consta de 3 folios, no se menciona ni al Rey ni a la Guardia Civil.

Durante el debate, el líder del PP aseguró que su partido había llevado "dos veces" al Congreso que gobierne la lista más votada en las entidades locales, asegurando que fue rechazada por todos los partidos que había en el debate: "Nosotros planteamos esa reforma en el Congreso en dos ocasiones en la única institución en la que no hay que reformar la Constitución para hacerlo, que son las entidades locales, y fue rechazado por todos los partidos aquí presentes".

FALSO. Solo una vez se ha llegado a votar en el Congreso de los Diputados esta cuestión gracias a una proposición de ley, en octubre de 2018, en la que los populares proponían reformar el artículo 180 de la LOREG, el referido a la elección de concejales. La propuesta no prosperó debido al voto en contra de toda la oposición, menos el de Ciudadanos, que se abstuvo. Por otro lado, el PP ha promovido dos iniciativas en este sentido que nunca llegaron a votarse.

Albert Rivera

El líder de Ciudadanos acusó a Santiago Abascal de lucrarse por sus famosos chiringuitos: "Estuvo cuatro años cobrando de un chiringuito político. Es más, lo reconoció. Usted cobró 331.525 euros y quiero que me lo explique, como es eso de ir a un sitio donde no hay que trabajar y cobrar 80.000 euros al año. Como es eso de criticar la autonomía, y vivir durante 4 años de un chiringuito político que es el que dice que va a suprimir".

MEDIA VERDAD- Abascal no estuvo 4 años en la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social. El líder de Vox dirigió esta fundación, que recibía fondos de la Comunidad de Madrid, de abril a diciembre de 2013. Tampoco fueron 3 meses como dijo Abascal sino que fueron 8.

Pablo Iglesias

Cuando tocó hablar de pensiones, el líder de Podemos dijo que la Constitución recoge que las pensiones se deben revalorizar con el IPC. "Garanticemos la revalorización de las pensiones al IPC porque la Constitución española dice que se tienen que actualizar conforme al indice de precios al consumo".

MEDIA VERDAD - la Constitución española no dice que las pensiones se tengan que actualizar al IPC. En su artículo 50, recoge que las pensiones se tienen que ir adecuando periódicamente, pero no dice que tengan que ser al IPC.

Santiago Abascal

El líder de Vox aseguró que la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género ha convertido a muchos hombres en presuntos culpables y que hay un 86 % de denuncias archivadas: "La ley no ha servido para reducir el número de asesinatos, ha servido para convertir a muchos hombres en presuntos culpables y hay un 86 % de denuncias archivadas".

FALSO. Según el Informe sobre Violencia de Género del año 2018 del Consejo General del Poder Judicial, fueron archivadas definitivamente 385 de las 29.028 sentencias dictadas, lo que supone un 1,3 %. El informe elaborado por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, reveló que del total de sentencias dictadas, el 57,14% fueron condenatorias (16.586).

Iñigo Errejón

El líder de Más País aseguró, al ser entrevistado en "El Objetivo", que España tiene un saldo migratorio negativo: “En España hoy el saldo ya sale al revés, hay cada vez más gente que se va del país".

FALSO. El último dato del Instituto Nacional de Estadística (INE), de 2018, demuestra que fue el año en el que hubo menos movimientos migratorios de España al extranjero en la última década. Para encontrar una cifra más baja hay que ir hasta el año 2008.