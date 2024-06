Elecciones europeas 2024: qué diferencia hay entre voto nulo, voto en blanco y abstención

Este domingo se conocerán los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo, en las que están llamados a votar millones ciudadanos de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Las votaciones comenzaron el pasado 6 de junio, y finalizarán este domingo 9, cuando tendrá lugar la jornada electoral en España, coincidiendo con la mayoría de los países europeos.

Los colegios electorales, como viene siendo tradicional, permanecerán abiertos de forma ininterrumpida desde las 09:00 horas de la mañana hasta las 20:00 horas de la tarde. No obstante, en el caso de que alguna persona se encuentre en la cola pasada la hora de cierre de colegios, podrá ejercer su derecho a voto, aunque ya se hayan cerrado las puertas.

Para votar todos los ciudadanos deberán acudir a la mesa electoral con su DNI, pasaporte o permito de conducir. Los españoles elegirán a un total de 61 eurodiputados, de entre los 720 que conformarán el Parlamento Europeo durante la próxima legislatura.

¿Cuál es la diferencia entre voto nulo, voto en blanco y abstención?

A la hora de la votación, cabe recordar que existen distintas alternativas para aquellos que no quieran depositar la papeleta de una candidatura. Una de las opciones es el voto nulo, se consideran como tal aquellos votos que contengan sobres o papeletas diferentes al oficial, las papeletas sin sobre, los sobres alterados, las papeletas con alteraciones de carácter voluntario o intencionado, o sobres con más de una papeleta de distintas candidaturas. En caso de haber varias papeletas de la misma candidatura, sí que se contabiliza como un único voto válido.

Por otro lado, se contabilizan como voto en blanco los sobres que no contengan papeletas, o aquellos que sean a favor de una candidatura retirada. Se suele identificar con el descontento hacia la clase política, o bien con que no hay una representación de su agrado. Estos votos sí cuentan para el recuento oficial, al contrario que el voto nulo, y suelen beneficiar a los partidos mayoritarios.

La última de las opciones es la abstención, esta consiste directamente en no acudir a votar. De esta forma no se contabiliza y no tiene un impacto directo en los resultados, aunque sí puede tener varias interpretaciones. Por un lado, puede tratarse de una forma de expresar su desaprobación con la escena política, o simplemente que sientan desinterés hacia las elecciones.

¿Qué hace el Parlamento Europeo?

El Parlamento Europeo es el órgano legislativo de elección directa de la Unión Europea. Es un importante foro de debate político y de decisión donde todos los países europeos llevan a cabo sus intereses en el proceso legislativo, garantizando el funcionamiento democrático de otras instituciones de la Unión.

Entre sus funciones, el Parlamento actúa como colegislador para adoptar y modificar propuestas legislativas y decidir sobre el presupuesto de la Unión Europea. Además, coopera con los parlamentos de los Estados miembros de la UE.

