Las elecciones catalanas serán probablemente el 14 de febrero

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha situado para el 14 de febrero las próximas elecciones catalanas si no hay antes una investidura y vencen todos los plazos que conducirán a una convocatoria automática tras la inhabilitación de Quim Torra como presidente de la Generalitat. En declaraciones a RAC 1, Torrent empezará a abrir consultas con los grupos parlamentarios para explorar si hay algún candidato con "expectativas reales de poder ser investido" president, una hipótesis en este momento remota, ya que las fuerzas independentistas, que disponen de mayoría, no prevén investidura.

Debate de investidura solo si hay candidato con posibilidades

Si en esta ronda de consultas detecta que no hay un candidato con "expectativas reales de ganar un debate de investidura", Torrent ha explicado que no convocará un pleno de investidura porque sería "fallida" y solo serviría para "promover" los intereses de un partido, a pesar de que Cs estudia presentar recurso si eso ocurre. En su lugar, ha dicho, actuará como sugería un informe de los servicios jurídicos del Parlament, emitiendo un acto equivalente que "certifique esta situación" y active la cuenta atrás de dos meses, transcurridos los cuales, si no ha habido investidura, serán convocadas automáticamente elecciones para 54 días después.

El miércoles no, luego el 'día de los enamorados'

Los plazos marcados hasta esas eventuales elecciones llevarían a celebrarlas automáticamente el 10 de febrero de 2021, un miércoles "laborable y escolar", pero Torrent, con su acto equivalente tras la ronda de consultas con los grupos, dispondrá de cierto margen para afinar la fecha final y encajarla un domingo, el 14 de febrero. "Si no hay un debate de investidura previo, nos vamos al 14 de febrero", ha concretado Torrent, que se ha vuelto a descartar como posible candidato de ERC a la Generalitat y ha dejado entrever que le gustaría poder culminar sus proyectos como presidente de la cámara catalana.