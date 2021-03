El exgerente del PP, Cristóbal Páez, asegura que Bárcenas le amenazó: "Estás muerto, estás acabado"

En la sesión de hoy sobre el supuesto pago de la reforma de la sede del PP, en la madrileña calle Génova, con dinero de la presunta caja B, le ha tocado declarar al exgerente del PP Cristóbal Páez.

Páez ha apuntado al extesorero Luis Bárcenas, como responsable económico total del Partido Popular. En sus testimonio durante la sesión de hoy, Páez ha afirmado que era Bárcenas "quien decidía lo que se pagaba, cuándo y cómo". Una afirmación con la que ha querido dejar claro que él no tiene ninguna implicación en los "papeles" y la información sobre la caja B del PP que se desprendería de ellos. ."Ni lo sabía ni lo quería saber", afirmó.

Después de que salta todo lo de la Gürtel él me llama y me dice, oye Cristóbal, ven que quiero darte una cosa que quiero que me guardes y que no debe estar al alcance de nadie", declaró Páez ante el juez.

En cuanto a cómo se comportaba o era el extesorero del PP, Luis Bárcenas, Páez le ha descrito como "muy reservado" y "posesivo" en los temas económicos. En esta sesión, Páez ha relatado uno de los episodios más tensos vividos con Luis Bárcenas. Según su testimonio, Bárcenas le llamó para recriminarle que le cuestionara ante Mariano Rajoy y le acabó tirando un mechero: "Me lanzó un mechero que pude esquivar".

Páez se enfrenta a 18 meses de cárcel

La petición fiscal para Cristóbal Páez es de 18 meses de prisión, pero hoy se ha desmarcado de responsabilidad alguna en la gestión económica de ninguna caja B. "Yo no estaba en el tema económico", afirmaba, al tiempo que apuntaba a Luis Bárcenas como máximo responsable de los supuestos pagos en B.

Páez ha negado no haber visto nunca los conocidos como 'papeles de Bárcenas', "Si había una cantidad en efectivo y tal lo suponía pero yo me hago cargo de lo que hacen mis subordinados, pero de lo que hacen mis superiores no".

Sí apuntó a que en una ocasión, cuando empezó a trascender el caso Gürtel, Bárcenas le llamó para pedirle que le guardase "una cosa" que no debía trascender y que no quería que "estuviese al alcance de nadie" y le enseñó un sobre con "contratos" y "facturas" de gente de la que no le sonaba "ni siquiera" el nombre.