Polémica por el tuit de José Zaragoza criticando a la consejera de Cultura catalana con una foto de ella y un bebé con una estelada

El histórico diputado socialista José Zaragoza ha publicado un tuit en el que criticaba a la consejera de Cultura catalana, Alba Vergés, con una foto junto a un bebé y ataviados con una estelada. Con el comentario quería denunciar la mala gestión que ha hecho la Generalitat durante la pandemia del coronavirus.

"No hay recursos humanos para las residencias. El rastreo de contagios no funciona. No hay recursos para la red de atención primaria. Los médicos se quejan de abandono. Y esta es la consejera de sanidad de Torra", escribía Zaragoza.

Sin embargo, el polémico mensaje ha provocado numerosas críticas en la red social y el socialista ha decidido eliminarlo: "Me he equivocado colgando esta foto y por eso borro el tuit. Pero reafirmo las críticas a la consejera de Salud por la gestión de la Covid y los ciudadanos así lo perciben, no se puede hacer peor".

Numerosos políticos catalanes, incluida Vergés, han contestado en la misma red social a Zaragoza: