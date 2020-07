El socialista García-Page defiende a la Corona y el PSC vota que se investigue al rey Juan Carlos

El presidente del PP, Pablo Casado, cree que desde "el Gobierno hay una campaña para debilitar las instituciones del Estado" y por eso sale en defensa del jefe del Estado: "No vamos a tolerar este tipo de ataques a don Felipe VI". Reclama a Moncloa que defienda a la Monarquía.

Defensa desde el PSOE...

También desde el PSOE se defiende a la Jefatura del Estado. Lo hace el dirigente y presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page: "Me tomo a pecho la defensa de la Corona". Y no comparte algunas cosas: "Lo que no estoy de acuerdo es en que las instituciones del Estado tengan que quedarse solas defendiéndose a sí mismas".

... investigación desde el PSC

Palabras muy distintas se escuchaban en Barcelona. El bloque de izquierdas en el ayuntamiento de Barcelona ha aprobado, con los votos de los socialistas, los Comunes y los independentistas que el Congreso de los Diputados investigue los presuntos hechos delictivos con los que se vincula al rey Juan Carlos.

La Mesa del Congreso ya rechazó, hace un mes, la comisión para investigarlo a propuesta de Unidas Podemos y los independentistas.