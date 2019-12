El rey decide si propone a Sánchez como candidato tras las últimas consultas

El Rey Felipe VI finaliza su ronda de consultas con los líderes de los partidos políticos con representación parlamentaria, una ronda que previsiblemente terminará con el encargo al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de que se presente de nuevo a una sesión de investidura. Tras citar en el Palacio de la Zarzuela a nueve dirigentes, la segunda jornada empieza con el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, a las 9.30 horas. A las 10.15 se verá con el Rey el diputado Aitor Esteban, del PNV, y a las 11.00 horas Jaume Asens, de En Comú, el socio catalán de Podemos. La siguiente es la portavoz de Junts, Laura Borràs, que verá al jefe de Estado a las 11.45 horas. Después, a las 12.30 horas, irá la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que cerrará las reuniones de por la mañana.

Por la tarde, el Rey ha citado a las 16.00 horas al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias; al presidente de Vox, Santiago Abascal, a las 16.45 y a las 17.30 el presidente del PP, Pablo Casado. La ronda finalizará a las 18.15 horas con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, quien previsiblemente recibirá el encargo de formar gobierno, aunque aún no tiene garantizados los apoyos.

El PSOE ha cerrado un principio de acuerdo con Unidas Podemos pero ahora está pendiente de ERC que es, precisamente, uno de los partidos que se ha autoexcluido de la ronda de consultas. Por el momento, el primero en abrir la puerta a apoyar a Sánchez fue el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, que ha transmitido al Rey que no quiere poner obstáculos a la investidura, pero que su apoyo debe ser fruto de una negociación. De su lado, José María Mazón, del Partido Regionalista Cántabro, informó al jefe de Estado de que el acuerdo que alcanzó con el PSOE tras las elecciones del 28 de abril sigue vigente, pero también ha avisado de que no aceptará que los socialistas negocien con ERC sobre indultos, referendos de autodeterminación o "presos políticos". El de Compromís, Joan Baldoví, se mostró optimista sobre la posibilidad de cerrar un acuerdo para apoyar a los socialistas y ha recalcado que esta formación quiere ser "parte de la solución" con un 'sí' a Sánchez. "Vamos por buen camino", ha asegurado. Por su parte, el presidente de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Javier Esparza, trasladó al Rey que dará un "no rotundo" a la investidura de Sánchez si es para formar un gobierno que dependa de los independentistas catalanes y ha pedido al líder del PSOE que llame al presidente del PP, Pablo Casado, porque aún se está "a tiempo" de buscar una alternativa. Tras Esparza, ha sido el turno del diputado de Nueva Canarias en el Congreso, Pedro Quevedo, que opinó que el Rey designará candidato a la investidura a Sánchez porque no hay otra opción y, además, sería "patético" convocar más rondas de consultas cuando la que ha iniciado este martes es la octava en cuatro años. Para la diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Ana Oramas, la posibilidad de que el futuro Gobierno dependa de ERC es un "horror" porque, a su juicio, a los republicanos les trae "al pairo" España. Con todo, no ha avanzado cuál sería el sentido de su voto porque falta información para que su fuerza política adopte una decisión. Quien sí ha adelantado al Rey su apoyo a Sánchez ha sido la portavoz de Galicia En Común en el Congreso, Yolanda Díaz, aunque admitió que es "temerario" adelantar posibles fechas para esa cita parlamentaria, pues entiende que las negociaciones con ERC llevan su "tiempo". La jornada se cerró con el líder de la coalición Más País-Equo, Iñigo Errejón, que avanzó al Rey que sus dos diputados mantienen la "voluntad" de votar a favor de la investidura de Sánchez, pero exigen al PSOE medidas "valientes" en campos como la justicia social o la lucha contra el cambio climático. "Tenemos voluntad de votar a favor, pero se debe confirmar, para lo que se exigen apuestas claras y valientes por la justicia social y la transición ecológica", ha resumido.