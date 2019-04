El PSC ve "prudente" la decisión de Roger Torrent y pide abrir una ronda de contactos con los grupos

La portavoz del PSC, Eva Granados, ha considerado que la decisión de Roger Torrent de aplazar el pleno de investidura ha sido "prudente". "El TC decía que si no había una investidura presencial, con una autorización judicial no se podía producir. Esas circunstancias no se dan, luego era fácil la decisión que debería tomar el presidente del Parlament".

Granados ha dicho que desde el PSC se muestran "contentos" y cree "que ahora debería abrir una ronda de contactos con los presidentes de los grupos parlamentarios para analizar la situación".

Granados desconoce "si ha sido una decisión unilateral o estamos ante un acuerdo del bloque independentista. Yo le tengo que decir que las caras de los diputados de JxCat y de la CUP no era de satisfacción y la verdad es que evidenciamos que hay una ruptura dentro del bloque independentista. Yo creo que muchos de ellos saben que Puigdemont no pueden ser presidente y en algún momento eso se tiene que poner encima de la mesa. Esperamos que ERC tenga la valentía de poder pasar esta pantalla y que de una vez por todas Cataluña pueda tener un Gobierno que gobierne".