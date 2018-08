Movimiento por España mantiene la vigilia por la exhumación de los restos de Franco pese a la prohibición de la Abadía

CONSIDERAN QUE NO HAN HECHO NADA ILEGAL

Movimiento por España ha convocado una vigilia con velas en la Abadía del Valle de los Caídos para protestar contra la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de dar luz verde a la exhumación de los restos de Franco. Desde la Abadía aseguran que "no se ha hecho ni se hará ninguna manifestación" ya que se trata de un "lugar sagrado reservado a la oración, el culto y el recogimiento". Aun así, desde la asociación manifiestan que no desconvocan nada: "No hay nada que prohibir porque lo único que vamos a hacer es rezar".