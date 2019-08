La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado que PP y Ciudadanos son responsables junto a otros partidos de que no haya Presupuestos del Estado en 2019 ni un ejecutivo constituido que pueda distribuir fondos adicionales de financiación autonómica, y les ha animado a explicárselo así a sus ciudadanos: "El bloqueo se lo tienen que adjudicar ellos mismos y decírselo así a los ciudadanos". Responde así a las protestas de los presidentes autonómicos por el impago de la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación de las CCAA, así como de un ajuste del IVA pendiente de 2017.

Incluso los socialistas no dan por cerrada la reunión con Podemos, ya que no hay candidato a la investidura: "El presidente del Gobierno se reunirá, si ha lugar, con un programa fortalecido, ampliado y mejorado con el resto de grupos. Si ha lugar. Pero el presidente no tiene ningún encargo ni ninguna particular incidencia en un asunto hasta el día 23 de septiembre", ha dicho Calvo.

La vicepresidenta ha instado a los gobiernos que comparten PP y Ciudadanos en varias comunidades a explicar que ellos mismos "propician una situación que consideran inaceptable". Para Calvo "el desbloqueo está en sus manos: que se abstengan".