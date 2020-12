El Gobierno aplaza a 2021 las explicaciones a la crisis migratoria en Canarias con la excusa de la ausencia de Grande-Marlaska

El Gobierno pidió y consiguió el aplazamiento de las dos preguntas que le había planteado la oposición, una el PP y otra Vox, sobre la crisis migratoria canaria, con la excusa de que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, no estaría en el pleno del Congreso. El PP denunció esta decisión y han explicado que precisamente tanto ellos como Vox decidieron formular sus preguntas a otros ministros al saber que no estaría Marlaska, y ahora el Ejecutivo utiliza dicha ausencia para no responder.

Preguntas para otros ministros

El diputado del PP Carlos Rojas había decidido formular su pregunta al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Rojas preguntaba al Gobierno si consideraba necesaria una "explicación que se ajuste a la verdad" sobre el "traslado clandestino de Canarias a la Península" de "inmigrantes que entraron irregularmente al territorio nacional". E Ignacio Gil Lázaro había formulado la suya al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a quien pedía también que explicase cuál es la responsabilidad del Ejecutivo en dichos traslados.

Reglamento a favor

Fuentes del PP han explicado que en ambos casos las preguntas se dirigieron a otros ministros porque el Gobierno ya había informado de la ausencia de Marlaska. Y ahora utilizaba la misma excusa, esa ausencia, para no responder. Según el reglamento del Congreso, la primera petición de aplazamiento por parte del Gobierno se autoriza de forma automática. En esta ocasión, siempre según el PP, el Ejecutivo ha avisado a estos partidos del aplazamiento en un escrito justo antes de que acabase el plazo para poder cambiar sus preguntas, por lo que no han tenido tiempo para hacerlo.