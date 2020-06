El Financial Times cuestiona los datos de coronavirus en España

Este jueves, el diario británico Financial Times publica un artículo sobre el "baile" de cifras" de los fallecidos por coronavirus en nuestro país, crítico con el Gobierno. Argumenta que "hablar de cero muertes", cuando las comunidades autónomas dicen que sí se están registrando fallecidos, supone un peligro para la desescalada.

Hace una semana que no usan los datos españoles para sus gráficos

Este diario elabora una de las series de gráficos más completa sobre la evolución de la pandemia en todo el mundo pero ya ha dejado de usar los datos oficiales de España porque según el analista de datos del periódico, John Burn-Murdoch, "la situación es ridícula".

De hecho, este periodista publica hoy un artículo titulado "Los datos defectuosos ensombrecen la estrategia de España" y en él refleja la disparidad de cifras ofrecidas por el ministerio de Sanidad- ningún fallecido durante dos días consecutivos- y los datos ofrecidas por las comunidades autónomas, que informan de decenas de muertos por el Covid-19.

Sanidad aplica otra forma de recuento

Desde hace días, el ministerio de Sanidad ha cambiado la manera de actualizar sus datos a diario y sólo incluye muertes con fecha de defunción oficial del día anterior, sin tener en cuenta las cifras que que reportan las Comunidades Autónomas. Para este periodista del Financial Times, "esto es absurdo" si se tiene en cuenta el tiempo que tardan en registrarse la muertes.

El periodista cree que se está destruyendo la serie histórica y lo visualiza en un gráfico en el que se ve como desde el 26 de mayo, en el que se añadieron 283 muertos, el restos de los dos apenas es uno, dos o cero.

Si Inglaterra tuviera ese sistema de recuento

John Burn-Murdoch compara que pasaría si Inglaterra estuviera utilizando el recuento español en recuento de fallecidos; " Si Inglaterra hiciera lo mismo, ayer se habrían reportado 20 muertes y no 179. Una buena reducción del 90%"

No cree, este periodista que sea una decisión deliberada del Gobierno de España, pero afirma que esas cifras "ya no tienen credibilidad" y asegura que el diario británico no usa los datos de fallecidos por coronavirus en España desde hace una semana.