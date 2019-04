El abogado de Serret y Comín, sobre si Puigdemont acudirá al pleno: "Creo que no va a ocurrir"

Gonzalo Boye, abogado de los exconsellers Meritxell Serret y Toni Comín, no cree que Carles Puigdemont acuda este martes a la sesión de investidura. "Creo que no va a ocurrir y acabo de ver en su cuenta de Twitter que incluso estaba bromeando al respecto", ha señalado.

En una entrevista en Espejo Público, ha asegurado que sus clientes, Meritxell Serret y Toni Comin, "están en bruselas, como se les ha aconsejado". Al ser preguntado por la razón por la que Comín no ha renunciado a su acta de diputado, el abogado ha explicado que "el criterio que se ha utilizado hasta ahora ha sido que los que eran diputados antes del 27 de octubre, que lo sigan siendo una vez elegidos", como en este caso.

Sobre la renuncia del resto de exconsellers, Boye ha aclarado que "se hizo en previsión de cualquier escenario". "Ellos sí están actuando conforme a la legalidad", ha señalado.

"No están fugados ya que la justicia española sabe donde están, por qué están ahí y no ha querido ir a buscarles ni a Bélgica ni a Dinamarca", ha indicado tras pedir que no se hable "de fuga, a los fugados se les busca". "Cuando ellos abandonan España no existía un procedimiento penal", ha concluido.