Eguiguren: "En Madrid se vivía mejor con ETA"

El presidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren, ha asegurado que "Euskadi será independiente cuando los no nacionalistas" lo decidan y ha advertido de que esto se producirá porque "se desengañen de España". Asimismo, ha dicho no creer que el PNV tenga "ningún interés en la independencia" y ha subraya que "en Madrid con ETA se vivía mejor".

En una entrevista concedida a Gara, en la que avanza parte del contenido de su próximo libro titulado ' Euskal Herria. Por un nuevo nacionalismo, vasquismo y navarrismo', el dirigente socialista reconoce que "con los esquemas actuales no hay forma de poner de acuerdo a la izquierda abertzale y al Partido Socialista", pero advierte de que "si la IA cambia obliga al PSOE a cambiar".

Asimismo, incide en que "actualmente, no estamos construyendo Euskal Herria sino más bien destruyéndola" y ha remarcado que ésta "no tiene sentido sin Navarra y el País Vasco-Francés". "Euskal Herria es prácticamente Navarra, y sin ella Euskadi no tiene sentido. Es como España sin Castilla", añade. Tras defender una Europa en la que "se pueden construir naciones sin Estado que tengan órganos y autoridades comunes", manifiesta que el derecho a decidir, tal y como se plantea habitualmente, es "una especie de trampa".

"Gran parte del nacionalismo actual es una ideología para gobernar, no para llevar al país a la independencia. No creo que el PNV tenga ningún interés en la independencia", añade. A su juicio, el nacionalismo "se ha convertido en un arma para que un partido político concreto gobierne, pero construir una nación es algo mucho más serio". Por ello, advierte de que Euskadi "será independiente cuando los no nacionalistas decidamos que sea independiente, porque los nacionalistas no tienen suficiente fuerza para ser independientes".

"La independencia nunca es una cuestión de iure, es una cuestión de facto: cuando una mayoría clara quiere la independencia, da igual lo que diga la Constitución o las leyes, se hace la independencia. Y aquí, para que se dé ese tanto por ciento hacen falta los no nacionalistas", expresa. En este sentido, señala que esto se producirá no porque los no nacionalista "se vayan a hacer nacionalistas, sino porque se desengañen de España".

PACTO PSE-IA

En su opinión, la izquierda abertzale tiene la tarea de definir qué tipo de nacionalismo y de país quiere y subraya que "si ellos cambian, obligan al PSOE a cambiar". Tras reconocer que siempre ha sido partidario de "gobernar conjuntamente con el PNV", admite que "si tiene que haber una alternativa será porque hay unos protagonistas distintos, lo cual también parece una utopía, pero no sé por qué lo tiene que ser".

"Con los esquemas actuales no hay forma de poner de acuerdo a la izquierda abertzale y al Partido Socialista, y así nunca nos juntaremos", señala, aunque advierte de que "es muy difícil", ya que "al PSOE le gusta pactar con el PNV y a la izquierda abertzale le sacan el marco político y va como un toro al capote con el PNV, pero quizá con una visión más amplia de Euskal Herria sería posible".

Respecto a ETA, da "por terminada esa fase", aunque afirma que "en Madrid con ETA se vivía mejor" y aboga por una negociación entre Batasuna y el Gobierno, y "si el Gobierno no se presta, pues Batasuna y las demás fuerzas políticas del País Vasco y el lehendakari".

"Eso se lleva en secreto en torno a una mesa y se toman las decisiones y si hay que hacer otra especie de Pacto de Ajuria Enea, esta vez en el sentido de poner punto final a esto, pues se hace", incide. En este contexto, cree que tiene "una trascendencia especial el que Arnaldo Otegi esté en prisión y considera que "no es para joderle al líder, es para impedir que la formación política se consolide".