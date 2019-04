Duran i Lleida: "Hay vida más allá de la independencia"

El líder de UDC, Josep Antoni Duran i Lleida, ha presentado 'Construïm', plataforma con la que busca "reencontrar" la centralidad política con aportaciones de entidades y personas ajenas al partido, "se sientan españoles o catalanes", para debatir cuestiones sociales más allá de la independencia.



"Durante día y medio no hemos polemizado sobre la independencia, lo que quiere decir que más allá de la independencia también hay vida. No podemos estar centrados en la cuestión nacional, aunque nos interesa y nos preocupa", ha asegurado Duran durante la clausura de las primeras jornadas de debate de la plataforma, celebradas bajo el título de 'Valores y Política'.



Duran ha expresado su voluntad de ensanchar con ella el espacio de Unió, abriéndose a otros sectores de la sociedad para dar respuesta a los problemas que tiene y construir conjuntamente un proyecto de futuro "que sume". "Queremos construir una sociedad para todos en la que cada uno de nosotros hable la lengua que hable, viva donde viva, piense lo que piense de lo que debe ser su articulación, desde el que se siente sólo catalán hasta el que pueda sentirse español; a nosotros nos preocupa".



El líder democristiano ha sostenido que 'Construïm' huirá de la confrontación y la dialéctica del "y tu más", actitudes que son "el pan de cada día" en la política catalana y española, y que, ha avisado, "hastían" a la ciudadanía. "No todos los políticos somos iguales, pero el problema es que lo parecemos", se ha quejado Duran, que ha avisado de que, con su comportamiento, los partidos están ofreciendo "un anuncio gratuito a Podemos".



El líder de UDC ha nombrado hasta cuatro veces a la formación de Pablo Iglesias y ha alertado del auge del populismo en Europa, a la vez que ha negado que la regeneración democrática pase necesariamente por propuestas rupturistas. Duran ha detallado que en "Construïm" intentará dar cobijo a las muchas personas que en la actualidad se sienten "huérfanos de partido", ante la polarización del debate político y la falta de respuestas a sus necesidades.



No obstante, les ha reclamado paciencia: "Todo proceso político tiene que abordarse con prudencia y sentido común, que no significa falta de fortaleza", ha resuelto Duran. "Hay que buscar una nueva forma de hacer y que no te vean cada día insultando al oponente," ha insistido Duran, que ha afeado a los partidos que recurran a discursos de "blanco o negro" en vez de profundizar en los grises y los espacios de consenso.



Para recuperar la confianza de los ciudadanos, el dirigente democristiano ha apostado por aumentar la transparencia en las formaciones políticas, abordar el debate sobre su financiación e incrementar la cercanía entre ciudadanos y políticos. "Pero por encima hay una cuestión que no necesita ley: la decencia y la honestidad de las personas", ha afirmado el portavoz de CiU en el Congreso.



La regeneración de la política ha sido el tema central del último debate del fin de semana, en el que también se ha hablado del empleo juvenil, de la economía del bien común y de la sociedad del bienestar.