Fuentes de Podemos han informado de que la persona elegida por el partido para convertirse en la consejera de la formación morada en el Gobierno de La Rioja es Amalia Revuelta García, después de que Nazaret Martín haya renunciado al puesto. Tras tomar la decisión, Podemos ha trasladado al PSOE su decisión.

El nuevo cambio viene después de la sorpresa de la elección inicial, Martín en lugar de la única diputada de Podemos en el Parlamento regional, Raquel Romero, la persona que se esperaba tras lograr el acuerdo con los socialistas. Un acuerdo que ha tardado en llegar casi tres meses y que supuso una investidura fallida de la candidata socialista, Concha Andreu, que hoy, por fin, ha tomado posesión.

DIVISIÓN INTERNA

El problema para ella es que se encuentra con otro nombre para su gobierno por parte de Podemos, y que parece que no hay acuerdo en el partido sobre ese nombramiento. Un comunicado, remitido a los medios de comunicación, con el emblema 'En La Rioja Podemos', y que, según algunas fuentes, correspondería a parte de la formación cercana a la diputada regional Raquel Romero, ha considerado "ilegítima" la reunión del Equipo Técnico del partido para elegir a su consejera. En esta nota, esta parte de Podemos La Rioja ha criticado que la reunión que se ha celebrado esta mañana -momentos antes de la toma de posesión de Andreu- "no cumple con las normas decretadas en el órgano al realizar la convocatoria con graves irregularidades de tiempo y forma". A ello suman, además, que esta convocatoria se ha realizado "con un escaso margen de previsión", ya que ha coincidido con el acto institucional de toma de posesión de la presidenta de La Rioja, Concha Andreu. Desde Podemos La Rioja, se afirma en este comunicado, critican que, además, "no se haya respetado el quórum necesario ya que la reunión solo contaba con dos de los representantes con derecho a voto" y lo que consideran "aún más grave, uno de ellos de forma telemática".

Momentos después de conocerse el comunicado del entorno de Romero, los medios de comunicación han recibido una comunicación "oficial" (palabra remarcada en mayúsculas) de Podemos La Rioja, firmada por el Equipo Técnico de la formación 'morada' en la comunidad. Un texto breve, apenas nueve líneas, en el que se indica que "ante la aparición de algunos comunicados falsos difundidos en nombre de Podemos La Rioja, les informamos que las comunicaciones oficiales de Podemos se envían exclusivamente desde los correos oficiales", para dar a continuación dos direcciones de email.