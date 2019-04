Díaz Ferrán niega haberse apropiado de dinero de Marsans y acusa a IATA de su quiebra

El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán ha afirmado en la Audiencia Nacional que "nunca" se ha llevado dinero de los clientes de Viajes Marsans y ha acusado a la Asociación Internacional de Transporte Aereo (IATA) de "cargarse" la compañía al cortar la venta de billetes "porque le dio la gana".

Durante su declaración ante el tribunal que le juzga por apropiarse de 4,4 millones de clientes de Marsans, Díaz Ferrán ha arremetido contra IATA por su decisión de paralizar de manera "unilateral" el suministro de billetes a la compañía al ver la mala situación económica en la que se encontraba, lo que forzó a Marsans, ha dicho, a dejar de pagar a sus mayoristas en 2009.

Con una actitud resuelta, Díaz Ferrán ha contestado a las preguntas del fiscal Daniel Campos explicando que "si no confiase en que Marsans iba a salir adelante, no habría puesto mi casa a disposición de Marsans como aval, mi mujer no estaría viviendo en una casa prestada y yo no estaría sin nada".

"Nunca me he llevado dinero de los clientes de Marsans ni he tenido intención de hacerlo", ha asegurado Díaz Ferrán, en prisión desde 2012 por el vaciamiento de Marsans y que se enfrenta a una petición fiscal de 4 años de cárcel por un delito de apropiación indebida en esta pieza separada del caso.

Además, ha alegado que la gestión de Viajes Marsans no la llevaba él, sino su socio, Gonzalo Pascual, fallecido en 2012 de un ataque al corazón y al que, ha asegurado, "los problemas de la compañía le costaron la vida".