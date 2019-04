Podemos mantiene el 'no' a la investidura tras el rechazo de Díaz a sus condiciones

La secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha anunciado este martes que su formación mantiene el 'no' a la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta tras haber constatado un "rechazo de plano" de la candidata socialista a sus propuestas.

Rodríguez ha mantenido, en el Palacio de San Telmo, una reunión, durante algo más de una hora, con la presidenta de la Junta en funciones, Susana Díaz, quien ha convocado a los partidos a una última ronda de negociaciones para tratar de desbloquear su investidura como jefa del Ejecutivo andaluz en la décima legislatura.

La dirigente de Podemos ha lamentado que el PSOE-A haya acusado a su formación de hacer propuestas "especialmente duras" y de que lo que pide aquí en materias como la lucha contra los desahucios no lo demanda en otros territorios. Rodríguez ha defendido que su partido ha planteado tres "medidas sencillas", positivas, buenas y de "sentido común" y que incluso han llegado a "rebajar" la petición de dimisiones de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán a una "simple jubilación".

"Hoy he tenido que escuchar que nuestras posiciones son dogmáticas", ha indicado Rodríguez, quien ha admitido que ha salido "estupefacta" de la reunión. Ha recalcado que si de aquí al próximo pleno de votación de investidura "no hay ninguna forma de hablar", Podemos votará de nuevo que 'no' a la investidura de Díaz.