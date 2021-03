Isabel Díaz Ayuso defiende mantener abierta la Comunidad de Madrid durante Semana Santa: "No soy partidaria de cerrar nada"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha apostado por mantener abierta la región durante Semana Santa, permitiendo la entrada y salida del territorio.

Durante su visita a Pozuelo de Alarcón, la dirigente madrileña ha explicado que su decisión responde a un claro objetivo, la reactivación económica. "Es positivo que pueda haber ciudadanos que vayan a su segunda vivienda o turistas que puedan venir a Madrid a mover la maltrecha economía, mientras que se cumplan siempre y en todo momento las recomendaciones sanitarias".

La presidenta de Madrid apuesta por flexibilizar las restricciones en Semana Santa

Díaz Ayuso ha matizado que "a priori" no es partidaria de cerrar nada "si la situación es buena" porque "abrir o cerrar una comunidad a estas alturas no provoca más olas". Aún queda tiempo para los festivos por lo que la situación de momento "no se puede valorar".

El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, también ha defendido la idea de que todas las personas vacunadas frente al coronavirus "deberían poder moverse libremente" por todo el país durante las vacaciones de Semana Santa.

Sanidad plantea mantener el cierre perimetral

Sanidad es partidaria de que las autonomías continúen con las restricciones vigentes en Semana Santa para evitar la llegada de la cuarta ola. Fernando Simón adelantó que "si las condiciones de transmisión no son las correctas para que se pueda tener un poco más de apertura, creo que no se debe ni plantear". La misma postura han adoptado otros territorios como Galicia, Asturias, Castilla y León, Valencia o Murcia.

Este miércoles, Gobierno y comunidades volverán a reunirse para estudiar un plan de medidas "compartidas" de cara a Semana Santa.