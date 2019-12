Despidos y acusaciones de acoso sexual en Podemos

Podemos ha explicado que esta semana tomó la decisión de despedir al letrado José Manuel Calvente como Delegado de Protección de Datos tras haberle abierto un expediente por acoso sexual y laboral a una compañera, según han explicado fuentes del partido morado. Por su parte, el letrado ha negado estas acusaciones y, a través de un comunicado, ha anunciado que va a interponer una querella criminal por calumnias contra el partido liderado por Pablo Iglesias, por difundir que el motivo de su cese es una denuncia por acoso sexual y laboral a una trabajadora.

El despido de Calvente se hizo público después de que su compañera del equipo legal y hasta ahora Responsable de Cumplimiento Normativo del partido, Mónica Carmona, denunciara en una carta dirigida a la dirección que ambos iban a ser cesados como "represalia" por investigar "irregularidades muy graves que podrían comprometer seriamente al partido como entidad jurídica desde un punto de vista penal", y que afectarían a miembros de la cúpula.

Según Podemos, las acusaciones de Calvente y Carmona sobre las supuestas irregularidades no se van a poder concretar porque no tienen fundamento, al contrario que la denuncia de acoso sexual contra el abogado, que está "demostrada" en la carta de despido que se le entregó, según el partido morado. Aún así, Calvente ha asegurado en un comunicado que "es rotundamente falso" que se le haya abierto un expediente por acoso sexual y laboral y que este sea el motivo de su despido. "No ha existido ningún expediente ni investigación de ningún tipo contra mi persona en todos los años que llevo trabajando para Podemos. Ni tan siquiera ha sido alegado como motivo de despido", ha sentenciado. En este sentido, afirma que estas "difamaciones obedecen a un ánimo de venganza desde que se tuvo conocimiento de las investigaciones que estaba realizando" dentro del partido sobre miembros de la cúpula, y que denunció Carmona en su misiva a la dirección estatal. Calvente menciona en concreto al secretario de Organización, Alberto Rodríguez, y a la portavoz adjunta en el Congreso y miembro de la Ejecutiva Ione Belarra, a quien responsabiliza del "complot" para desacreditarle. "Existen pruebas documentales que implican directamente además a Ione Belarra de este complot para desacreditarme", afirma.