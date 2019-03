El Príncipe destaca que Madrid "no es una candidatura de sueños" porque "ya se han construido"

El Príncipe de Asturias ha defendido este miércoles en la presentación técnica de Madrid 2020 en Lausanne (Suiza) que "no es una candidatura de sueños" porque ya se han construido y que es "acorde con los tiempos" debido a que "no deja nada al azar". "Madrid 2020 no es una candidatura de sueños, porque ya los hemos construido. Es una candidatura acorde con los tiempos.

Hemos asumido la responsabilidad y minimizado el riesgo para que ustedes --los 104 miembros del Comité Olímpico Internacional (COI), los mismos que el 7 de septiembre decidirán en Buenos Aires qué ciudad organizará los Juegos de 2020- no tengan que asumirlos. Madrid 2020 no deja nada al azar", ha manifestado el Príncipe de Asturias.

En esa presentación han participado, entre otros, el ministro de Economía, Luis de Guindos; la alcaldesa de Madrid, Ana Botella; el consejero delegado de Madrid 2020, Víctor Sánchez; la responsable de relaciones internacionales de la candidatura, Theresa Zabell; el presidente de la candidatura, Alejandro Blanco, y el miembro del COI Juan Antonio Samaranch Salisachs.

Don Felipe ha comenzado su intervención explicando que participa en la candidatura no como "una formalidad ceremonial" sino en su condición de atleta olímpico. "Pocas cosas han sido tan importantes en mi vida como representar a España en los Juegos de Barcelona", ha confesado. De esa experiencia ha contado que, aunque no consiguió una medalla, logró "algo más valioso, como conocer los valores humanos en que se basan los Juegos y que unen a personas de todo el mundo".

El Príncipe ha hecho hincapié en la gran diversidad de España como el atractivo que sitúa al país como uno de los más visitados del mundo subrayando que los Juegos servirán para que una generación de españoles sientan "que España avanza de nuevo".