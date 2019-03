Los policías implicados en el incidente de Aguirre declaran que hizo caso omiso

Los agentes de movilidad han declarado ante el juez que investiga el incidente de tráfico de la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, que le dieron el alto en la Gran Vía cuando arrancó su vehículo y se fue sin acabar de cumplimentar los trámites correspondientes para que la multaran.

Los agentes de movilidad y los policías municipales de Madrid que se vieron implicados en el incidente de tráfico que protagonizó el pasado 3 de abril la presidenta del PP de Madrid han declarado como testigos durante más de tres horas ante el juez que instruye la causa, según han informado fuentes jurídicas.

El titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid ha llamado a testificar a seis agentes de movilidad y a dos policías municipales, aunque uno de los primeros no ha comparecido porque se encuentra de baja médica, han explicado las fuentes.

Hace justamente una semana, la presidenta del PP de Madrid y expresidenta de la Comunidad de Madrid declaró como imputada ante el mismo jue por el incidente de tráfico y se mostró contenta por explicar "por fin" lo que ocurrió "ese día fatídico".

Las comparecencias han arrancado a las 10.30 horas en el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid y se han prolongado hasta las 14.30 horas, sin que ninguno de los agentes abandonara hasta el final la sala de audiencias.

Contrariedades entre Agentes de Movilidad y Municipales

Tras ratificar sus denuncias, los agentes de Movilidad han señalado que dieron el alto, con las sirenas, a Aguirre, según fuentes jurídicas. No obstante, los letrados de ambas partes han destacado que se han producido contrariedades entre los agentes de Movilidad y los de la Policía Municipal de Madrid.

Al parecer, los agentes habrían incurrido en contradicciones en lo relativo a si se dio o no el alto a Aguirre y si se la persiguió o no por la calle Silva, donde se encuentra su vivienda. Fuentes jurídicas han destacado que los agentes municipales no vieron que los de Movilidad le dieran el alto ni tampoco si llevaban las señales acústicas.

También difieren en si se produjo una persecución. Los municipales han expuesto que los agentes "se pusieron en paralelo casi llegando a la calle Silva", siendo posible que la dirigente popular ni les viera llegar. Así, habrían señalado que cuando se metieron en la calle, reconocen que es Aguirre y se dirigen a ella "tranquilamente".

Asimismo, se han ofrecido diferentes versiones sobre la entrega de documentación. Por un lado, los de Movilidad sostienen que se le pidió en dos ocasiones los papeles, mientras que los municipales aseguran que en su casa ya no le pidieron la documentación, dado que ya estaba puesta la denuncia y ya no hacía falta.