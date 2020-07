Tercera jornada de protestas en las inmediaciones de las sedes del PP

Cientos de personas se han concentrado por tercer día consecutivo en las cercanías de la sede del PP en Madrid en protesta por las informaciones surgidas sobre los pagos opacos del partido, dentro del conocido como Caso Bárcenas. La concentración se producía unas horas después de las palabras pronunciadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP sobre el Caso Bárcenas.

En su intervención, Rajoy aseguraba este sábado que no ha llegado a la política para enriquecerse o defraudar a hacienda y ha anunciado que publicará en la página web de La Moncloa su declaración de la renta y patrimonio. "Nunca he recibido dinero negro. No tengo nada que ocultar", ha sentenciado.

Los reunidos en la madrileña plaza de Alonso Martínez, ya que la Calle Génova donde se encuentra el PP se encontraba cortada, portaban pancartas en las que se podía leer: "Tu sobre es mi recorte", "Vergüenza de España" y "Mariano, no llego a fin de mes dame un sobre", entre otros mensajes. Además proferían gritos como "Este presidente es un delincuente" o "Esta policía, defiende a los ladrones". Numerosos vehículos policiales han protegido la zona que rodea sede del PP.

Horas después, la protesta se trasladaba a Sol, aunque sólo un pequeño grupo quedaba concentrado a última hora del sábado. La Policía intervino para intentar despejar la plaza, auqnue finalmente se retiró.

En Barcelona, más de un millar de personas (unas 1.300 según la Guardia Urbana) se han concentrado ante la sede del PP convocadas a través de las redes sociales y con el apoyo del movimiento de los indignados, para protestar contra los casos de corrupción política y en particular por el "caso Bárcenas".

Varios centenares de manifestantes han iniciado una marcha desde la plaza Cataluña hasta la sede barcelonesa del Partido Popular, muchos de ellos provistos de silbatos, cazuelas, escobas o unos sobres en los que estaban anotadas supuestas cantidades de dinero.

Durante la marcha primero y frente a la sede del PP después, donde les esperaba otro numeroso grupo de personas, los manifestantes han proferido gritos como "No nos mires, únete", "No hay pan para tanto chorizo", "Ladrones" o "Dimisión".

La sede del PP, en la calle Urgell, se encontraba custodiada por un fuerte dispositivo policial de los Mossos, que han situado vallas a unos 20 metros del edificio, y en algunos instantes se han producido momentos de tensión, cuando grupos de manifestantes han lanzado objetos contra los agentes, como huevos o naranjas.