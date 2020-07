El debate sobre el estado de la nación, tres décadas de historia política

El Congreso acoge el vigésimo tercer debate sobre el estado de la nación de la democracia, una cita ya tradicional que se viene celebrando -salvo algunas excepciones- desde 1983 y que en esta ocasión tiene como novedad a sus dos principales protagonistas. Y es que aunque Mariano Rajoy ya ha vivido varios desde la oposición, éste será su primer debate como presidente del Gobierno, y lo mismo le ocurrirá al secretario general socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, como líder de la oposición. A pesar de conocida, esta cita puede suscitar dudas. Éstas son las respuestas a algunas de esas preguntas:

¿Cuál es el origen del debate?

El también llamado -formalmente- debate de política general se celebró por primera vez en 1983 a propuesta de Felipe González. La oposición de entonces, liderada por Manuel Fraga, aceptó la fórmula planteada por el presidente del primer Gobierno socialista, que se ha seguido desde entonces.

¿Qué importancia tiene esta cita?

Se trata, junto con el de los presupuestos del Estado, del debate más relevante del año, porque enfrenta al máximo responsable del Gobierno con los portavoces de la oposición para evaluar de forma amplia y completa la situación política, económica y social del país. En esta ocasión será además el primer debate que enfrente a Rajoy como jefe del Ejecutivo con Rubalcaba encabezando el principal partido de la oposición. No es la única novedad: este año, al debate del estado de la nación se ha unido la comparecencia obligatoria de Rajoy ante el Congreso para explicar los resultados de la última cumbre Europea, en la que se aprobaron los presupuestos para el periodo 2014-2020.

¿Cuál es su periodicidad?

Habitualmente se celebra cada año, pero ha habido excepciones, debido sobre todo a las convocatorias electorales -que eran ese mismo ejercicio o acababan de celebrarse el anterior-. Así, el Congreso se quedó sin debate de la nación los años 1986, 1990, 1993, 1996, 2000, 2004, 2008 y 2012.

¿Por qué se celebra este año en febrero?

No existe una fecha predeterminada para el debate, la propone el Ejecutivo. El Gobierno no quiso celebrarlo en 2012 por considerar que no había pasado tiempo suficiente desde la llegada de Rajoy a La Moncloa, en diciembre de 2011. Y decidió finalmente febrero porque es el mes en el que se reanuda el periodo de sesiones en la Cámara y por entender que ya ha pasado un tiempo prudencial para poder hacer balance.

¿Cómo se organiza el debate?

Comienza el próximo miércoles a las 12.00 horas con el discurso de Rajoy, que dispone de todo el tiempo que quiera para hablar, aunque estas intervenciones suelen estar en el entorno de una hora -la de José Luis Rodríguez Zapatero en el último debate, en 2011, fue de exactamente 66 minutos-. Se reanuda a las 16.00 horas con la intervención de la oposición en orden de mayor a menor, así que abre la tarde Rubalcaba, al que irán siguiendo los demás portavoces. Cada grupo parlamentario tiene un máximo de 35 minutos para su primera intervención -cinco más de la habitual media hora por incluirse el debate europeo- y diez minutos para la réplica. En los grupos compuestos por varios partidos -que en esta legislatura son Izquierda Plural y el Grupo Mixto- los distintos portavoces se repartirán estos tiempos. Rajoy podrá contestar a los portavoces sin límite de tiempo.

¿Quiénes intervienen?

Debaten con el presidente del Gobierno los portavoces de las fuerzas políticas con representación en la Cámara: Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE); Josep Antoni Duran Lleida (CiU); Cayo Lara (IU), Joan Coscubiela (ICV) y Chesus Yuste (CHA), dentro de la Izquierda Plural; Rosa López (UPyD); y Aitor Esteban (PNV). Y dentro del Grupo Mixto hablarán Xabier Mikel Errekondo (Amaiur), Alfred Bosch (ERC), Olaia Fernández Davila (BNG), Ana Oramas (CC-NC), Uxue Barkos (NaBai), Joan Baldoví (Compromís-Equo) Carlos Salvador (UPN) y Enrique Álvarez Sostres (Foro).

¿Cuál es el momento más interesante?

El "cara a cara" entre Rajoy y Rubalcaba es el que más expectación política despierta. El líder del PSOE subirá a la tribuna a las cuatro de la tarde y tras sus 35 minutos de intervención le contestará el presidente del Gobierno. Rubalcaba puede replicar al menos una ocasión y Rajoy responderle, y no se descarta una dúplica.

¿Qué repercusiones tiene en los ciudadanos?

Siempre que se celebra un debate sobre el estado de la nación el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) evalúa la opinión de los ciudadanos sobre esta cita. El CIS trata de averiguar si la imagen de los líderes políticos mejora o empeora tras el debate, y cómo ven los ciudadanos el conocimiento que sus representantes tienen de los problemas del país, así como la confianza que transmiten. El último debate que se celebró lo ganó, por primera vez, Mariano Rajoy como líder de la oposición, al superar en 8,5 puntos a José Luis Rodríguez Zapatero.

¿Qué son las propuestas de resolución?

Son las iniciativas escritas con las que los grupos ponen sus conclusiones al debate, que se presumen en clave constructiva. Están redactadas a modo de mociones; es decir, si se aprueban son propuestas que la Cámara insta al Gobierno a desarrollar, pero no son vinculantes ni tienen rango de ley y su valor es sólo político. Habitualmente, cada grupo parlamentario puede presentar quince propuestas de resolución derivadas del debate. En el último, se aprobaron 51.

¿Cómo pueden seguirlo los ciudadanos?

El debate se puede seguir íntegramente por internet, a través de la página web del Congreso (www.congreso.es), por el canal 24 horas de TVE -que también hará conexiones puntuales en la 1- y por el Canal parlamentario vía satélite. En todos los casos, habrá traducción en lengua signos para las personas sordas, como se viene haciendo desde 2002. También podrá escucharse en su totalidad en Radio 5 de RNE, con independencia de que otras cadenas de televisión y radio emitan en directo la intervención de Rajoy y su "cara a cara" con Zapatero.