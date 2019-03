De la Serna, sobre la estiba: "Si se aprueba el decreto, se evitará la multa diaria y la multa previa ya impuesta por Europa"

Íñigo de la Serna ha defendido en una entrevista en Espejo Público que durante el día siguiente a que el decreto de la estiba no saliera adelante en el Congreso la ciudadanía hizo un llamamiento a la clase política y hubo "una reacción unánime para que se cumpla la sentencia europea". Además, ha explicado que si el decreto no sale adelante España tendrá que pagar más de 130.000 euros diarios de multa. Asimismo, entiende que los sindicatos y la patronal no se han puesto de acuerdo porque saben que los partidos políticos los van a respaldar y no les van a obligar a adaptarse.

Del mismo modo, el ministro de Fomento ha reiterado que las negociaciones comenzaron en 2014, cuando se realizó la sentencia, y no es una urgencia del Gobierno que haya dejado pasar. No obstante, cree que todavía hay margen para llegar a un acuerdo y aprobar el decreto. Si eso sucede no sólo se evitaría la multa de los 134.000 euros diarios, sino que también se perdonaría la multa previa. Por ello, ha hecho un llamamiento para que sindicatos y patronal lleguen a un acuerdo para que, además, los negocios no se muevan a otros puertos.

En cuanto a lo que ha cedido el Gobierno, considera que son unas "condiciones extraordinarias" que se les haya ofrecido unas prejubilaciones del 70% de su sueldo, lo que no ocurre en otros sectores.

En relación a las autopistas, De la Serna ha explicado que no se trata de un "rescate", sino que las infraestructuras se podrán seguir utilizando y el Gobierno no está interviniendo. Además, ha tildado de "desproporcionada" la indemnización de 1.500 millones de euros a Abertis que debería pagar su Ministerio y que va a recurrir.

En cuanto al atentado de Londres, el ministro ha expresado sus condolencias a las víctimas y a las familias y haciendo un llamamiento a la calma en España porque los cuerpos de seguridad "están haciendo una extraordinaria labor".