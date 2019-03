De la Serna se autodescarta como candidato a presidir el PP y apoya a Santamaría: "A las 8 de la mañana ha partido un coche con mi aval"

Iñigo De la Serna ha anunciado este miércoles que no se postulará como candidato a suceder a Mariano Rajoy en la presidencia del PP porque no se siente preparado para ese "reto", aunque todavía no sabe cuál será su futuro: "Tiempo hay para pensar en ello".

Además, ha anunciado que apoyará la candidatura de la exivicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría. "Haré lo que esté en mi mano para apoyar su candidatura", ha señalado después de indicar que a las 8 de la mañana salió un coche de Santander con su aval hacia Madrid.

"Mi principal preocupación es tomar la mejor decisión para el partido y para España", ha reiterado el político popular, quien ha tenido también palabras para Mariano Rajoy, "sin duda el mejor presidente del Gobierno".

Asimismo, ha recordado que "el día después del Congreso todos nos tenemos que poner a trabajar con el presidente o la presidenta" y que "todos los candidatos están plenamente capacitados y preparados".