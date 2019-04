David Pérez, alcalde de Alcorcón: "Soy feminista como el que más"

David Pérez ha reiterado durante una entrevista en Espejo Público que sus palabras sobre las feministas son "un montaje" porque se han montado frases "unas detrás de otras a lo largo de una intervención mucho más larga" donde hace un "alegato a los derechos de la mujer".

Según el alcalde de Alcorcón, lo único que él pronuncia es una crítica un tipo de feminismo "radical y extremista", reiterando que él no dijo "esas frases". No obstante, asume su parte de "responsabilidad" por las "palabras" en las que no se "reconoce", aunque ha reiterado que tiene "derecho a tener una opinión y a defenderla". "Soy feminista como el que más porque es una gran aportación", no ha dudado en decir cuando Susanna Griso le ha leído la definición de feminismo, que defiende la igualdad entre hombres y mujeres.

"Tengo derecho a tener una opinión y defenderla"

Asimismo, ha pedido que se diferencie su "opinión" de las "descalificaciones" que dijo y por las que se ha "disculpado". Por ello, ha dicho que entiende "perfectamente" que Cristina Cifuentes haya manifestado que no comparte esas palabras. Sin embargo, ha reiterado que mantiene "las opiniones por las que está siendo criticado" porque no cree que el feminismo "tenga que ser representado por Femen" ya que "en una democracia tienen que hacerse las cosas de forma civilizada". Además, ha dicho que estas palabras son muy inferiores a los insultos que él ha recibido desde "esos sectores" que le critican, según ha denunciado. "Rechazo la calificación de machista porque jamás en mi vida he sido machista, jamás lo seré y jamás he permitido que nadie en mi entorno lo sea", ha zanjado.

En cuanto a la política nacional, se ha manifestado en contra de la ley del aborto porque cree en "el derecho a la vida del no nacido" y que "el niño no nacido es un ser indefenso que tiene derecho a la protección y que tiene toda la vida por delante". Así, ha criticado que "por tener esta opinión" está siendo objeto "de este linchamiento".

"Estas palabras son muy inferiores a los insultos que he recibido"

"En la vida lo importante es rectificar si te has equivocado como yo he hecho", ha indicado respecto a la decisión de Manuela Carmena de controlar la próxima cabalgata de reyes, aunque ha calificado de "disparate" el desfile del año pasado.

En relación el proyecto Marid! Live Resort, David Pérez sólo ha tenido palabras buenas para la inversión, aunque fue él el que perdió el proyecto de Eurovegas para su ciudad.