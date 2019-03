David Cameron asegura que si Cataluña se independiza saldría de la UE inmediatamente

El primer ministro británico, David Cameron, ha advertido este viernes a Artur Mas que si declara la independencia de Cataluña, esta saldrá automáticamente de la Unión Europea y tendrá que "empezar" como hacen otros países que quieren entrar en la Unión.

Rajoy también habló sobre este asunto, durante la rueda de prensa conjunta que tuvieron ambos tras el almuerzo en la Moncloa, se refirió a la oferta de diálogo lanzada por Artur Mas, y dejó claro que él está dispuesto a dialogar pero no para decidir cómo se escinde Cataluña de España, al tiempo que advertía que el presidente catalán ha entrado en una dinámica muy "perniciosa".

David Cameron fue muy claro al respecto de lo que ocurriría con Cataluña si se independiza y es que dejaría de formar parte de la Unión Europea y se tendría que "poner a la cola" de los países que quieren entrar.

En este sentido, recordó que este asunto se había planteado ya con el referéndum escocés y ya entonces quedó claro que "si una parte de un Estado declara la escisión de ese Estado, ya no forma parte de la UE y tiene que empezar a hacer cola detrás de otros países candidatos que solicitan su entrada en la UE". Esta, precisó, "es la postura de la Unión Europa y de cualquier experto constitucional en Europa, está muy claro".

El primer ministro británico también fue preguntado si había transmitido su experiencia a Mariano Rajoy sobre el referéndum que se produjo en Escocia para decidir si seguía o no en Reino Unido, ahora que el presidente Artur Mas ha planteado las elecciones del 27 de septiembre como un plebiscito y ha anunciado que en 6 meses quiere declarar la independencia de Cataluña.

Cameron afirmó que, al igual que Reino Unido, España es "un gran país, con una historia larga" y precisó que si tuviera que transmitir un mensaje a este respecto sería el mismo que transmitió en Reino Unido y es que "somos más fuertes y más prósperos juntos y debemos permanecer juntos".

Añadió, en este sentido, que aunque nunca son iguales las situaciones, ante cualquier planteamiento de secesión es importante que los países y los primeros ministros y los que quieren tomar otro camino "cumplan el imperio de la Ley y se ajusten al imperio de la Ley".



Rajoy: el diálogo que quiere Mas no es posible

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, fue preguntado por el planteamiento realizado por Artur Mas este viernes quien dijo que seguiría adelante con sus planes soberanistas si tenía mayor número de diputados que apoyaran esta cuestión, aunque el número de votos fuera menor. En este contexto señaló que faltaba voluntad política de diálogo con Cataluña.

Para Mariano Rajoy "es evidente" que un diálogo para "ver cómo propiciamos la independencia de Cataluña no se puede dar" y explicó que este es el diálogo que quiere el señor Mas. "Quiere que los demás le ayudemos a él a ver cómo se produce la independencia de Cataluña", exclamó el presidente y recalcó que "es evidente que eso no es posible".

En este sentido, dejó claro que él no va a dialogar sobre la unidad de España y la soberanía nacional, porque no cree en la "ruptura de la unidad y la soberanía". En este sentido, recordó: "hemos hecho muchas cosas juntos", e insistió en que le corresponde a los españoles decidir. "Lo que sea España en el futuro no puede decidirlo ni Mas ni, el presidente del Gobierno, ni unos españoles u otros, corresponde al conjunto de la soberanía nacional decidir lo que quieren hacer".

Según Mariano Rajoy, la dinámica que se ha establecido es "muy perniciosa" y "no conduce a ningua parte" y por ello, dejó claro que aunque él está "dispuesto a dialogar" es necesario que para que dos partes puedan hablar los dos tengan la voluntad de hacerlo.

Cumplir la ley no entra en los parámetros de Mas

Sin embargo, añadió, "cuando una parte, lo que pretende es presentar a otra un contrato de adhesión, es evidente que las cosas se dificultan y lo que me ha presentado es un referendum sobre la independencia de Cataluña y yo eso no lo puedo aceptar porque corresponde a los españoles decidir lo que quieren que sea España".

El jefe del Ejecutivo español fue claro al respecto al señalar que Artur Mas "lo sabe", pero, matizó "por lo que se ve, cumplir la ley es algo que no entra en sus parámetros y es muy pernicioso porque si hay alguien que está obligado a cumplir la ley ese es el gobernante".