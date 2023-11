Se cumplen 20 años del anuncio del compromiso de Felipe y Letizia y del ya famoso "déjame hablar"

La jura de la Constitución de la Princesa Leonor lleva a retroceder en el tiempo. Imágenes del día en el que su padre, el rey Felipe VI, juró la Constitución en su momento, la trayectoria de la Princesa Leonor o el reinado de los monarcas y la relación entre ambos en sus inicios, se han colocado de nuevo en el foco mediático. En esa mirada al pasado nos damos cuenta de que este 1 de noviembre, pero de hace 20 años, fue cuando la Casa Real sorprendía con el comunicado en el que anunció el compromiso entre Felipe y Letizia. Tan solo dos días más tarde, los novios se dejarían ver en público por primera vez.

El famoso "déjame hablar" se convirtió en una de las imágenes más recordadas de ese día. Desde entonces, han sido 20 años de cambios y evolución que hoy recaen sobre la figura de la Princesa de Asturias al cumplir su mayoría de edad. Tras ello, Don Felipe y Doña Letizia empezaron a tener sus primeros actos públicos, unos más institucionales, empiezan a familiarizarse con los reyes y con otros familiares del rey.

Más tarde, llegaría el momento de la boda y el nacimiento de sus dos hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. "Come y duerme todo el rato", decía Letizia al presentarla ante los medios. Con Leonor y Sofía, el foco mediático se instala en ellas. De esta manera, la Corona aseguraba su continuidad. Cada acto ha estado en el punto de mira, sus primeros premios Príncipe de Asturias por ejemplo. Cada discurso de los reyes siempre estaba orientado a su futuro como reina. Aunque por su camino se cruzaron las crisis, los escándalos... De esta manera, la monarquía quedaba tocada.

Es entonces cuando la foto de la familia real comienza a reducirse. Tratan de distanciarse de lo anterior y evitar las polémicas, aunque a veces sin éxito. El rey impone nuevas normas, nuevas formas, más transparencia, protagonizando un nuevo ciclo, una nueva forma de reinar que aún continúa adaptándose.

La Princesa Leonor jura la Constitución

A las 11:00 horas de la mañana de este martes 31 de octubre, daba inicio el acto institucional en el que la Princesa Leonor juró la Constitución como heredera de la Corona, tras lo que recibió el Collar de Carlos III y se celebró un almuerzo en el Palacio Real de Madrid al que asistieron más de un centenar de personas.

Este 31 de octubre, la Princesa de Asturias cumplía la mayoría de edad y este fue el discurso que proclamó tras jurar la Constitución en el Congreso de los Diputados:

"Quiero agradecer al Sr. Presidente del Gobierno y las Sras. y Sres. ministros que me hayan ofrecido el Collar de la Orden de Carlos III, una distinción tan vinculada al servicio del Estado y a nuestra monarquía parlamentaria. Desde hoy incorporo su valioso lema -virtud y mérito- a mi condición de Princesa de Asturias y heredera de la Corona.

Gracias también, Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados y Sr Presidente del Senado, por concederme las medallas de las cámaras que me unen, desde este día tan trascendente a las instituciones.

Majestades, autoridades.

Al cumplir hoy 18 años, y alcanzar la mayoría de edad he prestado el juramento previsto en nuestra Constitución. He jurado desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas, así como fidelidad al Rey.

Me he comprometido solemne, formal y públicamente con nuestros principios democráticos y con nuestros valores constitucionales, que asumo plenamente. Y he contraído una gran responsabilidad con España ante las Cortes Generales, que espero corresponder con la mayor dignidad y con el mejor ejemplo.

He prestado, además, juramento de fidelidad al Rey. No solo a su persona, sino también a lo que la Corona simboliza y representa: la unidad y permanencia de España. Recuerdo muy bien lo que mi padre, el Rey, me dijo cuando me impuso el Toisón de Oro: "Te guiarás permanentemente por la Constitución, cumpliéndola y observándola, servirás a España con humildad y consciente de tu posición institucional". Son palabras que en todo momento tendré muy presentes.

Con ese espíritu y con gran sentido del deber:

Conduciré mis actos en todos los ámbitos de mi vida atendiendo siempre a los intereses generales de nuestra Nación;

Observaré un comportamiento que merezca el reconocimiento y el aprecio de los ciudadanos;

Y cumpliré con mis obligaciones con total dedicación y con una entrega sin condiciones, procurando siempre crecer como persona junto al cariño y apoyo de mi familia.

Me debo desde hoy a todos los españoles, a quienes serviré en todo momento con respeto y lealtad. No hay mayor orgullo. En este día tan importante -que voy a recordar siempre con emoción- les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en nuestro futuro, en el futuro de España.

Muchas gracias".