La princesa Leonor: "Les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en nuestro futuro"

"El día 31 cumplo 18 años y tendré el honor de jurar la Constitución, con lo que eso significa para mí personal e institucionalmente". Esas fueron las palabras de la princesa Leonor en su discurso de entrega de los Premios Princesa de Asturias. Y ahora, un mes después de aquel acto, estamos ante este acontecimiento histórico que es el solemne juramento de la princesa. Un evento con el que la Corona española escenifica su continuidad mediante una ceremonia impregnada de la pompa y la liturgia propias de la monarquía, pero sin olvidar también su efecto sobre el Estado.

Tal y como ya adelantó Leonor en los Princesa de Asturias ("Lo que puedo decirles es que entiendo muy bien y soy consciente de cuál es mi deber y de lo que implican mis responsabilidades"), con su mayoría de edad la princesa deja de estar sujeta a tutela y la reina Letizia pierde la potestad de regencia que le confería la Constitución en caso de que le sucediera algo al rey. Y es que los 18 años de Leonor de Borbón no son como los del resto, pues, a partir del momento en el que ha realizado el juramento, esas responsabilidades de las que ella misma había hablado han cobrado un especial significado: ahora, en caso de que Felipe VI, su padre, muriera, abdicara o le declararan incapacitado para ejercer sus funciones, ella pasaría a ser reina de España.

"Me debo desde hoy a todos los españoles"

Después del juramento de la Constitución en el Congreso de los Diputados, la princesa Leonor, junto con la Familia Real, han acudido al Palacio Real, donde se impondrá a la princesa el Collar de la Orden de Carlos III. Una distinción que condecora a las personas destacadas de manera especial por sus buenas acciones en beneficio de España y la Corona. De hecho, este collar ocupa el primer puesto entre las más altas distinciones del Reino de España. Además, Leonor ha pronunciado allí unas palabras.

"Recuerdo muy bien lo que mi padre, el Rey, me dijo..."

Tal y como ya había dicho en la fórmula empleada para la jura constitucional, la princesa heredera ha prometido que desempeñará "fielmente mis funciones" para "guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes". También se ha comprometido a "respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas", sin olvidar la "fidelidad al Rey".

Precisamente sobre el rey, Felipe VI, Leonor ha tenido unas palabras de cariño para con él: "Recuerdo muy bien lo que mi padre, el Rey, me dijo cuando me impuso el Toisón de Oro...". Unas palabras que le dedicó su padre y que, como ella misma reconoce, "en todo momento tendré muy presentes".

"Me debo desde hoy a todos los españoles, a quienes serviré en todo momento con respeto y lealtad. No hay mayor orgullo. En este día tan importante -que voy a recordar siempre con emoción- les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en nuestro futuro, en el futuro de España", ha concluido la princesa.

Este ha sido el discurso íntegro de la princesa Leonor desde el Palacio real:

Quiero agradecer al Sr. Presidente del Gobierno y las Sras. y Sres. ministros que me hayan ofrecido el Collar de la Orden de Carlos III, una distinción tan vinculada al servicio del Estado y a nuestra monarquía parlamentaria. Desde hoy incorporo su valioso lema -virtud y mérito- a mi condición de Princesa de Asturias y heredera de la Corona.

Gracias también, Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados y Sr Presidente del Senado, por concederme las medallas de las cámaras que me unen, desde este día tan trascendente a las instituciones.

Majestades, autoridades.

Al cumplir hoy 18 años, y alcanzar la mayoría de edad he prestado el juramento previsto en nuestra Constitución. He jurado desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas, así como fidelidad al Rey.

Me he comprometido solemne, formal y públicamente con nuestros principios democráticos y con nuestros valores constitucionales, que asumo plenamente. Y he contraído una gran responsabilidad con España ante las Cortes Generales, que espero corresponder con la mayor dignidad y con el mejor ejemplo.

He prestado, además, juramento de fidelidad al Rey. No solo a su persona, sino también a lo que la Corona simboliza y representa: la unidad y permanencia de España. Recuerdo muy bien lo que mi padre, el Rey, me dijo cuando me impuso el Toisón de Oro: "Te guiarás permanentemente por la Constitución, cumpliéndola y observándola, servirás a España con humildad y consciente de tu posición institucional". Son palabras que en todo momento tendré muy presentes.

Con ese espíritu y con gran sentido del deber:

Conduciré mis actos en todos los ámbitos de mi vida atendiendo siempre a los intereses generales de nuestra Nación;

Observaré un comportamiento que merezca el reconocimiento y el aprecio de los ciudadanos;

Y cumpliré con mis obligaciones con total dedicación y con una entrega sin condiciones, procurando siempre crecer como persona junto al cariño y apoyo de mi familia.

Me debo desde hoy a todos los españoles, a quienes serviré en todo momento con respeto y lealtad. No hay mayor orgullo. En este día tan importante -que voy a recordar siempre con emoción- les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en nuestro futuro, en el futuro de España.

Muchas gracias.

Así ha sido la jura de Leonor

"Señora, las Cortes Generales están reunidas para recibir de vuestra alteza como princesa heredera de la Corona de España el juramento que viene a prestar con arreglo a la Constitución", ha dicho Armengol ante el atril sobre el que se encontraba la Constitución que apenas unos segundos después iba a jurar la princesa con estas palabras:

"Juro desempeñar fielmente mis funciones..."

"Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey", ha proclamado Leonor antes de mirar a Felipe VI e inclinar levemente la cabeza.

Tras esto, la presidenta del Congreso, ha querido recordar la anterior jura de Felipe de Borbón: "Hace 37 años, Gregorio Peces-Barba acompañaba a vuestro padre en este acto crucial. Hoy soy yo quien tiene el privilegio de acompañarla". De hecho, Armengol ha repetido las palabras que pronunció aquel día Peces-Barba: "Las Cortes Generales acaban de recibir el juramento que vuestra alteza ha prestado en cumplimiento de la Constitución como heredera de la Corona. ¡Viva la Constitución! ¡Viva España! ¡Viva el rey!". Los diputados y senadores se han puesto entonces en pie para aplaudir a la princesa.

"El compromiso de nuestra princesa con la ciudadanía"

"Celebramos, pues, un compromiso con nuestro sistema político, el sistema sobre el que hemos construido nuestra historia reciente, que otorga el poder a través de nuestras instituciones reunidas hoy en esta casa a quien verdaderamente le pertenece: al pueblo soberano", ha señalado Francina Armengol en su discurso de bienvenida a la jura de la Constitución de la princesa. "Este acto histórico muestra el compromiso de nuestra princesa con la ciudadanía", ha añadido la presidenta del Congreso de los Diputados.

Un compromiso tanto con la ciudadanía como con la Constitución, tal y como ha expresado Pedro Sánchez antes del acto a través de su cuenta de X: "Con el juramento de la princesa Leonor, España reafirma hoy la fortaleza de sus instituciones y su democracia basada en los principios constitucionales de la convivencia, la igualdad, la libertad y el pluralismo político. Garantía de un futuro de progreso, esperanza y lealtad institucional".

El presidente en funciones ha tenido un papel destacado en el acto de la jura, pues era el encargado de recibir a la Familia Real a su llegada al Congreso de los Diputados en la Carrera de San Jerónimo, donde esperaba junto al Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Teodoro Esteban López Calderón.

Asimismo, el presidente del Gobierno en funciones también ha pronunciado un discurso desde el Palacio Real antes de que Leonor recibiera el Collar de la Orden de Carlos III: "En esta España democrática, libre y moderna, el futuro se escribe con cada acción y también con las decisiones que tomamos. Y hoy, ese futuro se ve enriquecido por el papel que Vuestra Alteza comenzará a desempeñar a partir de ahora. Las instituciones de una democracia ganan su estatura no solo por su historia, que también, sino también por su capacidad de servir al bien común, un precepto que, estoy seguro, guiará vuestro camino".

"Que este día se recuerde como un momento solemne en la continuidad de nuestras instituciones. Y desde el Gobierno, extendemos nuestros votos más sinceros para una vida llena de prosperidad y de sabiduría en vuestra nueva responsabilidad como Princesa heredera. Contad, Alteza, con la lealtad, el respeto y el afecto del Gobierno", ha agregado Pedro Sánchez.

Las ausencias en el acto

Hace 37 años de la anterior jura de la Constitución, que tuvo como protagonista al entonces príncipe de Asturias, Felipe de Borbón. En aquella ocasión acudieron al acto el presidente de la Generalitat de Catalunya -Jordi Pujol- y el lehendakari vasco -José Antonio Ardanza-.

Sin embargo, el panorama ha sido bien diferente esta vez: ni el presidente catalán (Pere Aragonès) ni el del País Vasco (Iñigo Urkullu) han estado en el juramento -ni nadie de sus partidos-, así como tampoco ningún representante de las cinco formaciones políticas con las que Pedro Sánchez está negociando su investidura -Junts, ERC, PNV, Bildu y BNG-.

Otras dos ausencias notorias han sido las de las dos ministras de Podemos, Irene Montero y Ione Belarra, y la del ministro de Consumo, Alberto Garzón, de IU, por lo que el actual Gobierno en funciones no ha estado al completo.