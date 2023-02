Una cumbre para aliviar las tensiones en la relación entre Marruecos y España

La actual crisis con Marruecos empezó en 2021 en el hospital de La Rioja. Allí se encontraba, ingresado en secreto, el líder del Frente Polisario. El Gobierno le restó importancia al asunto, pero, lejos de calmar las aguas, generó la última gran crisis diplomática: Marruecos retiró su embajadora de España y, posteriormente, 3000 migrantes entraron en territorio español por Ceuta ante la pasividad de los agentes marroquíes.

España cambia su postura

La situación se alargó durante casi un año, pero, al final, en marzo de 2022 se abrió una nueva fase en las relaciones entre ambos países gracias al cambio de postura del Gobierno de Pedro Sánchez sobre la cuestión del Sáhara. El Presidente español dejó claro que este paso dejaba entrever la "voluntad de un nuevo marco de entendimiento y estabilidad" y la necesidad de "comunicación permanente" entre Rabat y Madrid para "aclarar cualquier malentendido y preservar la confianza".

Así, aunque hasta ese momento la ruptura era casi total, las posiciones comenzaron a variar por ambas partes. Sin embargo, este giro histórico enfadó a Podemos: Yolanda Díaz lo vio como "un cambio radical", pero para Sánchez "no hay un giro, no hay un volantazo, hay un paso más".

"Nueva andadura"

Todo apunta a que ha llegado la reconciliación. Según Sánchez, es "una nueva andadura", la cual se escenificó en el viaje que Sánchez realizó en abril a Marruecos. No obstante, en junio, la tragedia en la valla de Melilla volvió a tensar la relación. En aquella ocasión, para aliviar la tensión, Sánchez avaló la actuación de Marruecos -"está bien resuelto"-.

Además, el PSOE votó en contra de la resolución que pide a Marruecos que respete los derechos humanos. Porque el Gobierno tiene un objetivo final: la Cumbre -la misma a la que se niega a asistir Podemos-.

Mohamed VI se niega a encontrarse con Sánchez

Esta es la primera cumbre entre Marruecos y España en ocho años. Para ello, Pedro Sánchez ha viajado este miércoles hasta el país vecino, donde presidirá junto a Aziz Ajanuch la XII Reunión de Alto Nivel (RAN). El viaje lo ha hecho acompañado de 11 ministros del ala socialista, entre los que destaca José Manuel Albares. El ministro de Asuntos Exteriores ha sido el encargado de explicar el motivo por el que el rey Mohamed VI no ha recibido personalmente a Sánchez y ha preferido llamarlo por teléfono.

Primeramente, el responsable de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha dejado de lado la pregunta de los periodistas sobre 'la no reunión' del máximo representante de Marruecos con Sánchez, aunque posteriormente ha aclarado que el mandatario español sabía que el monarca no se encontraba en el país, por lo que habían acordado previamente esa conversación telefónica. Algo que demuestra la "implicación previa y personal" del rey marroquí para con España.