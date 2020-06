Cuatro diputados de Podemos, en huelga de hambre para denunciar la situación de los refugiados

Cuatro diputados de Podemos se encuentran en huelga de hambre desde el pasado sábado para expresar "la alarma, indignación y vergüenza" de millones de ciudadanos por el acuerdo de la UE con Turquía sobre los refugiados y dar visibilidad a la solidaridad de los ciudadanos con las personas que reclaman acogida.

Los diputados Pedro Arrojo, Jorge Luis Bail, Eduardo Santos y Miguel Anxo comenzaron el sábado esta huelga de hambre que durará toda la semana con el objeto de apoyar una vigilia que se realizará el próximo viernes en diferentes ciudades y que ha sido organizada por diferentes asociaciones de la sociedad civil para coordinar acciones de apoyo a los refugiados.

Arrojo, que ha asistido al pleno del Congreso, ha explicado a los periodistas que con su huelga de hambre pretender reforzar el llamamiento a los miles de ciudadanos indignados por la situación de los refugiados que huyen de la guerra, para que participen en esa vigila del viernes en las que se coordinaran acciones de solidaridad y de envío de ayuda.

Un llamamiento para que el viernes a las seis de la tarde los ciudadanos se lancen a "ocupar la plaza" para solidarizarse con los refugiados, pedir que se cumpla la legalidad internacional y analizar cómo revertir las consecuencias de ese acuerdo de la Unión Europea con Turquía. "Es una cuestión de humanidad y de democracia", ha dicho Arrojo tras denunciar que "no podemos quedarnos impotentes ante esta actitud de nuestro gobierno y de Europa", y pedir una reacción ciudadana. "Si no somos capaces de reaccionar, Europa está en peligro, pero también la democracia. Esto ya no es una crisis económica, es una crisis moral y política."

Arrojo, que como los otros tres diputados de Podemos en huelga de hambre, se alimentará hasta el viernes únicamente con suero glucosalino, ha asegurado que no pretenden ser "héroes" ni "mártires" y que su hambre no es nada frente al drama que sufren "miles de personas cuyo único delito es vivir una zona de guerra en la que los países europeos también tienen responsabilidades".

La vigila del viernes se celebrará simultáneamente en varias ciudades, entre ellas Zaragoza, Valencia o Madrid, donde tendrá lugar en la Puerta del Sol, organizada por asociaciones como las plataformas de defensa de los refugiados, Cáritas o la Cruz Roja. Podemos se ha sumado a esta iniciativa con la intención de "transformar la indignación en una movilización pacifica pero activa", según Arrojo.