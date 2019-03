¿Cuáles son los mecanismos de defensa del Estado ante la resolución del Parlament?

¿Cuáles son los mecanismos de defensa del Estado, a los que se ha referido Mariano Rajoy? El Primer Instrumento es El Tribunal Constitucional. Con la reciente reforma aprobada por el Congreso de los Diputados el Tribunal podría suspender de sus funciones a cualquier cargo público. Por ejemplo, la presidenta del Parlament o el presidente de la Generalitat, o ambos.

Pero ¿qué ocurre si aun así se sigue vulnerando la ley? En ese escenario se podría recurrir al artículo 155 de la Constitución para proceder, de facto, a la suspensión de la autonomía. Algo que hasta la fecha no ha ocurrido nunca, y que el ministro del Interior cree que "no conviene ni interesa a nadie" aunque ha advertido a Cataluña de que hay líneas rojas que no se pueden traspasar.

Las formaciones independentistas tratan de aprovechar el momento político previo a unas elecciones generales, es decir la disolución de las Cámaras, para comenzar a ejecutar su desafío, pero desde el Gobierno se insiste en que, cualquiera de estos mecanismos se puede ejecutar, con la Diputación Permanente del Senado.