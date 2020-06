Cronología: Las fechas clave entre la aprobación del Estatut y el 1-O

29 de septiembre de 2005

Aprobación del Estatut d’autonomía

El 90% de la Cámara catalana aprueba la propuesta del nuevo Estatut tras duras negociaciones del PSC con ERC, primero, y con CiU, después. Maragall advierte que a Cataluña "se le ha agotado el margen de maniobra".

22 de enero de 2006

Pacto entre Zapatero y Mas en La Moncloa

José Luis Rodríguez Zapatero, Artur Mas y Josep Antoni Duran Lleida acuerdan el La Moncloa el que será el contenido del futuro Estatut, que fue respaldado en el Congreso de los Diputados dos meses después por un 54% de los votos.

La población respalda el Estatut en las urnas (18 de junio de 2006). El 73,9% de los catalanes que participó en el referéndum se muestra a favor del texto que define a Cataluña como nación. Sin embargo, la abstención ascendió al 50,59%.

6 de abril de 2012

Algunos artículos del Estatut son inconstitucionales

El Tribunal Constitucional falla sobre un recurso que el PP presentó el 31 de julio de 2006 y declara inconstitucionales 14 artículos y sujetos a interpretación otros 27 porque considera carente "de eficacia jurídica interpretativa" el concepto de "Cataluña como nación".

11 de septiembre de 2012

La independencia protagoniza la Diada

Artur Mas busca sacar músculo ante el Gobierno central en la fiesta de la región y cientos de miles de catalanes salen a la calle para pedir la independencia.

Caída de Mas en las elecciones (26 de noviembre de 2012)

Artur Mas convoca los comicios para abrir un "proceso de autodeterminación" cuando no llegaba a los dos años de mandato y después de que Mariano Rajoy le negara su propuesta de un concierto económico para Cataluña. Sin embargo, no consigue la respuesta que esperaba y CiU pierde 12 escaños, mientras que ERC sube 11.

23 de enero de 2013

Declaración de Soberanía

El Parlament aprueba la Declaración de Soberanía y el Derecho a Decidir del Pueblo de Cataluña como consecuencia del pacto de gobierno entre CiU y ERC. El 26 de junio del mismo año se constituye el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, aunque no había un acuerdo sobre cómo llegar a la consulta.

25 de marzo de 2014

La llamada unilateral a las urnas es inconstitucional

El Tribunal Constitucional declara como nulo que el pueblo de Cataluña tenga, “por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano" y prohíbe una consulta unilateral.

19 de septiembre de 2014

El Parlament aprueba la Ley de Consultas

La Cámara da luz verde a la Ley de Consultas, que protege el referéndum del 9-N, lo que supone un desafío al Gobierno central y al dictamen del Tribunal Constitucional.

29 de septiembre de 2014

El Constitucional suspende la consulta

El Alto Tribunal suspende la consulta del 9-N tras los dos recursos de inconstitucionalidad presentados por el Ejecutivo después de que el Consejo de Estado lo aprobase por unanimidad.

1 de octubre de 2014

El Parlament sigue adelante

Aunque el 30 de septiembre el Govern anuncia la suspensión de la campaña del 9-N, un día después el Parlament nombra la junta electoral de la consulta ilegal y el día 2 Mas rubrica el decreto para su constitución.

14 de octubre de 2014

De referéndum a "proceso participativo"

Artur Mas anuncia que el 9-N no se celebrará un referéndum vinculante y unilateral, sino “un proceso participativo”, lo que provoca la indignación de ERC, ICV y la CUP. Cinco días después, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural lanzan y reclaman elecciones plebiscitarias en menos de tres meses a cambio de apoyar el proceso participativo. ERC e ICV-EUiA piden elecciones cuanto antes.

30 de octubre de 2014

Impugnación de la consulta alternativa del 9-N

La Comisión Permanente del Consejo de Estado aprueba por unanimidad la impugnación de la consulta alternativa después de que el Gobierno pidiese al Consejo de Estado un informe para ello. El 3 de noviembre el Govern lo recurre ante el Constitucional.

9 de noviembre de 2014

Consulta del 9-N

Impugnada por el Gobierno y suspendida por el Constitucional, la consulta ilegal se desarrolla con normalidad con una participación de 2.305.290 personas y un 80,76% de los votos a favor de la independencia. Al día siguiente todos se pronuncian: Mas la califica de éxito, el Gobierno no le da credibilidad y destaca la gran abstención, ERC pide reclamaciones urgentes y el PSOE continúa con su petición de reforma de la Constitución.

21 de noviembre de 2014

Querella contra Mas Ortega y Rigau

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña admite a trámite todas las denuncias y querellas presentadas desde el 29 de septiembre. Entre ellas se encuentra la del Fiscal General del Estado, Eduardo-Torres Dulce, contra el president, Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Educación, Irene Rigau. El Tribunal los responsabiliza el 9 de enero de 2015 de realizar “actos jurídicos y materiales adoptados” para celebrar la consulta.

14 de enero de 2015

Adelanto electoral

Artur Mas y Oriol Junqueras alcanzan un acuerdo que incluye la convocatoria de elecciones para el 27 de septiembre, coincidiendo el inicio de la campaña con la Diada.

25 de febrero de 2015

La consulta del 9-N, inconstitucional

El Tribunal Constitucional declara inconstitucionales tanto el 9-N como la Ley de Consultas aprobada por el Parlament para que se pudiera desarrollar.

30 de marzo de 2015

Pacto de la hoja de ruta unitaria

CDC y ERC pactan junto a la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural una hoja de ruta unitaria. El menos 18 meses se declararía unilateralmente la independencia si los partidos independentistas ganaran las elecciones planeadas para el 27 de septiembre.

20 de julio de 2015

Formación de 'Junts pel Sí'

Se presenta la lista unitaria que Mas ha conseguido que ERC acepte de cara a las elecciones de septiembre. Raül Romeva, ex eurodiputado de ICV, encabeza la lista de Junts pel Sí, presentada por Mas, Junqueras y las presidentas de la ANC y Òmnium Cultural . Las formaciones políticas reiteran su compromiso de independizarse en menos de 18 meses si consiguen ganar. Tras varios rifirrafes dentro de la formación, acaban señalando que Mas será el president si la lista conjunta gana las elecciones.

3 de agosto

Convocatoria de elecciones

Mas disuelve el Parlament y convoca las elecciones para el 27 de septiembre, como ya había adelantado, anuncia que los comicios tendrán un carácter plebiscitario.

11 de septiembre de 2015

Diada electoral e inicio de la desconexión

Como ya se había calculado, la Diada y el inicio de la campaña electoral coinciden con cientos de miles de personas en las calles. Artur Mas llama a la participación masiva en estos comicios y, Junts pel Sí, empieza a buscar el apoyo de la CUP con una resolución que declara "solemnemente el inicio del proceso de creación del Estado catalán en forma de república".

27 de septiembre de 2015

Derrota de los independentistas en votos

Los resultados de las elecciones no son tan claros como los independentistas se pensaban, ya que ganaron en número de escaños y perdieron en el de votos. Además, Junts pel Sí necesita el apoyo de la CUP para sumar la mayoría absoluta y esta formación pretende forzar la renuncia de Mas como president.

2 de diciembre de 2015

Anulación de la resolución independentista

El Tribunal Constitucional anula por unanimidad la resolución independentista aprobada el 11 de septiembre como guiño a la CUP por vulnerar cinco preceptos de la Carta Magna. El 11 de noviembre el constitucional ya la había suspendido y advertía de responsabilidad penal a 21 cargos catalanes.

20 de diciembre de 2015

Caída de CDC en las elecciones generales

CDC se presenta a los comicios bajo el nombre Democràcia i Llibertat, pero cae mucho en Cataluña. Además, el fragmentado resultado en España, en el que ningún partido consigue la mayoría absoluta, hace de Cataluña uno de los asuntos centrales de la negociación.

9 de enero de 2016

Mas se aparta a favor de Puigdemont

Tras varios meses negociando porque la CUP veta la investidura de Mas como president, el partido llega a un acuerdo con Junts pel Sí a apenas unas horas del plazo. El pacto establecía que Mas no sería el president, en favor de Carles Puigdemont, el alcalde de Girona y hasta ahora un político desconocido en el ámbito nacional.

28 de septiembre de 2016

Puigdemont supera una moción de confianza

A pesar del pacto de Gobierno, la CUP no dio luz verde a los presupuestos de Junts pel Sí. Por ello, Puigdemont decide someterse a una moción de confianza y desde la CUP le apoyan a cambio de que en septiembre de 2017 se celebrase un referéndum de independencia.

13 de marzo de 2017

Inhabilitación de Mas

Durante el juicio que comenzó el 6 de febrero de 2017, el expresident asume toda la responsabilidad por el 9-N y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le condena a dos años de inhabilitación para ejercer u optar a cargo público. Por desobediencia, además, es obligado a pagar una multa de 36.500 euros.

9 de junio de 2017

Los catalanes, llamados a votar

El 24 de mayo Puigdemont envía una carta a Rajoy para que la Generalitat y el Gobierno central dialoguen sobre la "demanda de la ciudadanía de Cataluña de poder decidir su futuro", pero el presidente se niega porque "no cabe plantear una negociación a espaldas de los verdaderos cauces democráticos". Como consecuencia, Puigdemont anuncia que el 1 de octubre de 2017 se celebrará el referéndum y que la pregunta será: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?".

6 de septiembre de 2017

Últimos pasos hacia la consulta

El Parlament aprueba la Ley del Referéndum y convoca la consulta para el 1 de octubre. Al día siguiente, la Cámara aprueba la Ley de Transitoriedad jurídica y fundacional de la república para la desconexión de España.

7 de septiembre de 2017

Reacción de las instituciones

El Tribunal Constitucional suspende la Ley del Referéndum por el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Consejo de Ministros y el 12 de septiembre suspende la Ley de Transitoriedad catalana. Los alcaldes y 77 cargos más tienen que impedir que se celebre la consulta. Al día siguiente, la Fiscalía Superior de Cataluña presenta una querella contra Puigdemont y el resto de cargos de la Generalitat por desobediencia grave, prevaricación y malversación de fondos públicos.

14 de septiembre de 2017

Acciones legales contra los que colaboren con el 1-O

La Fiscalía ordena a Josep Lluís Trapero que los Mossos "requisen urnas" y todo el material destinado a celebrar el 1-O, orden que es trasladada al cuerpo de seguridad. Además, la Fiscalía pide abrir diligencias contra los alcaldes que estén colaborando con la preparación del referéndum del 1-O y el 19 de septiembre comienzan a declarar los primeros ediles.

14 de septiembre de 2017

Junqueras se niega a entregar las cuentas catalanas

El conseller de Economía envía una carta a Cristóbal Montoro en la que le avisa de que ya no certificará por escrito que el Govern no destina partidas presupuestarias al referéndum del 1 de octubre. Al día siguiente, el Gobierno amenaza con intervenir las cuentas de la Generalitat si en las siguientes 48 horas no justificaban sus pagos.

13 de septiembre de 2017

Registros y prohibición de todo el material relacionado con el 1-O

Cierra por orden judicial la web sobre el referéndum ilegal del 1-O y Puigdemont publica el enlace de otra alternativa. Durante los días sucesivos, se requisa material y panfletos de diferentes lugares, así como se quita la propaganda pegada en el transporte público. El 14 de septiembre comienza oficialmente la campaña electoral con un acto protagonizado por Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.