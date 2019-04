Cristina Cifuentes pide la baja temporal de militancia en el PP

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha pedido la "baja temporal de militancia" en el PP, según ha avanzado este viernes a través de su cuenta de Instagram.

Decía Franklin D. Roosevelt que 'en política no hay casualidades... y si las hay, es que están muy bien preparadas'. Creo en la justicia, por eso estoy completamente segura de que el tiempo me dará la razón. Pero hasta que eso ocurra, he pedido la baja temporal de militancia en el Partido Popular. Que paséis todos un estupendo fin de semana.", dice Cifuentes en su post en la red social.

La Fiscalía pidió el pasado martes tres años y tres meses de cárcel para Cifuentes por un delito de falsedad documental al considerarla inductora de la falsificación del acta que acreditaba que había defendido su máster, lo que jamás ocurrió.