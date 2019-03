Cristina Cifuentes apuesta por una bajada sucesiva de tasas universitarias

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha declarado este domingo que pretende aplicar en los próximos años "una bajada sucesiva de tasas universitarias unida a una política de becas complementaria a la del Ministerio".

Tras el encuentro del PP celebrado este domingo en San Lorenzo del Escorial con diferentes alcaldes de la región y con el candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, Xabier García-Albiol, la presidenta regional ha hecho hincapié en que la bajada del 10 por ciento de las tasas universitarias ha sido "un poco a contrarreloj" pero que supone "unos ahorros medios de 400 a 900 euros por cada matrícula".

En este sentido, ha recordado que ha empezado "a gobernar cuando ya el decreto de tasas anterior estaba aprobado" pero que en este momento su medida "está suponiendo unos ahorros medios de entre 400 a 900 euros por cada matrícula".

Cifuentes, sobre la tarjeta sanitaria: "No he enmendado la plana a nadie"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha declarado este domingo que "no ha enmendado la plana a nadie" con la tarjeta específica para que los inmigrantes sin papeles reciban atención primaria y especializada que anunció este viernes.

Tras el encuentro del PP celebrado este domingo en San Lorenzo del Escorial con diferentes alcaldes de la región y con el candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, Xabier García-Albiol, la presidenta regional ha recordado que en la Comunidad únicamente han "recogido el guante de lo que propuso el Ministro de Sanidad".

"No tiene sentido que haya personas que reciban un determinado tipo de prestación en una comunidad y en otras esas prestaciones sean diferentes", ha recalcado la presidenta regional. En este sentido, Cifuentes ve necesario que sea el Consejo Interterritorial de Sanidad quien busque una solución "acordada e igual para todos".

Al ser preguntada por el por qué no dar una tarjeta sanitaria como tal, la presidenta de la Comunidad ha manifestado que esto "derivaría en una serie de problemas importantes con la Unión Europea". En cuanto a las posibles multas sugeridas por el Gobierno central en caso de que las comunidades autónomas incumplan la normativa, Cifuentes ha apuntado que se trata de un recordatorio de que es la misma Unión Europea "quien puede llevar a cabo esas sanciones". Es por ello por lo que su desde el Gobierno de la Comunidad no ha hablado "de tarjeta sino de documentos".