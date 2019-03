Crespo: "El acrónimo de PAC no corresponde a Cascos y 'Luis El Cabrón' no es Bárcenas"

El considerado número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, ha arremetido contra la UDEF y ha insistido en que el acrónimo PAC corresponde a Francisco Correa y no al exsecretario general del PP Francisco Álvarez Cascos y que "Luis El Cabrón" no es el ex tesorero Luis Bárcenas.

En su declaración, que se ha prolongado menos de una hora, Crespo se ha limitado a contestar únicamente a quince preguntas del juez Pablo Ruz y sólo para contestar a cuestión de si PAC era o no Álvarez Cascos, como ha sostenido la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) en uno de sus últimos informes, han informado fuentes jurídicas.

Crespo ha denunciado que los informes de la UDEF están plagados de errores, son parciales e interesados y los ha calificado de "novelas con déficit de verdad", ha asegurado su abogado Miguel Durán en declaraciones a los periodistas. "Se columpiaron los que alegre y frívolamente dijeron que PAC era Cascos, no tiene nada que ver con eso", ha apuntado Durán, quien para demostrarlo ha señalado que los pagos que se hicieron en el reparto de beneficios "a parte de ser legales, se hicieron con transferencia bancaria" y ninguno de ellos a nombre de Cascos.

El abogado ha explicado que, teniendo en cuenta que este interrogatorio se planteaba como paso previo al cierre de la instrucción, Crespo se ha negado a declarar sobre otras cuestiones hasta que el juez cite a los funcionarios de la Policía que han elaborado esos informes. "A mi cliente no se le puede citar para hacer una declaración general sin precisar los hechos concretos que se le imputan", ha indicado Durán, que considera que si el juez no llama a declarar a los autores de esos informes "cerrará la instrucción en falso" .

Además de negar que PAC sea Cascos, Crespo, que sí ha reconocido que PC es él, ha vuelto a negar de forma "taxativa", según su abogado, que 'Luis el Cabrón' sea Bárcenas. En su comparecencia ante los medios, Crespo ha negado que las sociedades de la trama Gürtel financiaran al PP: "Nosotros trabajábamos pare el PP.¿Cómo vamos a financiar al PP?" y ha añadido que lo que lo que hacían era obtener beneficios de su trabajo para ese partido, "como cualquier otra compañía".

Sobre los informes de la UDEF, ha sostenido que el 70% incluye datos y conclusiones falsos y ha lamentado que desde que habla con los periodistas, la UDEF le ha ascendido a número uno "como al señor (Manuel) Morocho que le han puesto una medallita", inspector de esta unidad que ha sido recientemente condecorado. Además de a las del juez, Crespo ha contestado a preguntas de otros letrados de la defensa, entre ellos el de Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, y se ha negado a responder a las fiscales de Gürtel, Concepción Sabadell y Concepción Nicolás.