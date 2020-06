Cospedal recuerda que podría haber un acuerdo entre PP, PSOE y C's "en 24 horas"

La secretaria general del Partido Popular y presidenta del partido en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha recordado este miércoles que podría haber un acuerdo "en 24 horas con el pacto de PP-PSOE y Ciudadanos".

En declaraciones a los medios en una visita a Talavera de la Reina (Toledo), Cospedal ha asegurado, sobre la reunión de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que "es una más de las reuniones que ha tenido Pedro Sánchez en relación con su propósito de ser presidente con 90 escaños y con el peor resultado que ha obtenido el PSOE en España".

Para Cospedal, "si el señor Sánchez quisiera, con un acuerdo entre PP, PSOE y si quieren también con el partido de Ciudadanos, España tendría un gobierno con futuro, con posibilidades para crecimiento, para garantizar sociedad de bienestar y para la creación en empleo en 24 horas".

Hernando acusa a Sánchez de "hacer trampas al solitario"

Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha pedido al líder socialista, Pedro Sánchez, que deje de dar "tumbos a derechas e izquierdas" y se avenga a hablar con el presidente en funciones y líder del PP, Mariano Rajoy, para buscar la gran coalición que ofrecen los 'populares'.

En rueda de prensa tras la reunión entre Sánchez y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, Hernando ha señalado que "da la sensación" de que el secretario general del PSOE intenta "hacer trampas al solitario" tratando de llegar a un acuerdo tanto con Podemos como con Ciudadanos. Y le ha acusado de "jugar" con los españoles, que ya están "hartos".

El portavoz 'popular' ha advertido de que esa fórmula de 161 diputados que propone Iglesias "no da" si no se hacen "concesiones" a los independentistas. Además, ha advertido de que Sánchez parece no haber entendido lo que le propone Iglesias, que es un pacto con Podemos mientras los representantes de Ciudadanos "se van al bar".

Preguntado sobre si Rajoy llamará a Sánchez, Hernando ha señalado que primero tienen que saber si éste "esta dispuesto a coger el teléfono" y en cualquier caso ha insistido en que si el líder socialista no quiere elecciones la única posibilidad que tiene es el pacto con el PP.