Cospedal: "No está en juego un sillón, sino el futuro de varias generaciones"

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha dicho al PSOE que un acuerdo de gobierno con grupos independentistas y radicales "puede pesar como una losa", y les ha advertido de que "no está en juego un sillón en Moncloa o Ferraz, sino el futuro de varias generaciones de españoles".

La número dos del PP y presidenta del partido en Castilla-La Mancha, en una intervención ante los miembros del grupo municipal del Partido Popular de Toledo, ha pedido a los socialistas que "tengan responsabilidad y sentido de Estado, altura de miras y que no miren el corto plazo".

"Todo lo que se consigue con acuerdo, diálogo y trabajando juntos se quita de un plumazo con el oportunismo político, la demagogia y el populismo", ha dicho Cospedal, para quien el "radicalismo y los extremismos nunca son buenos", y sin embargo, es desde la moderación, el centro y con políticas que primen el interés general por encima del interés de un partido como se construye un país.

Así, ha continuado, es como se está haciendo en otros países de Europa como Austria, Alemania, Finlandia o Suecia. Sin embargo, en el "pacto a la portuguesa, al final el PSOE no ha conseguido el apoyo de los radicales de izquierdas y ha necesitado el apoyo del Partido Popular en Portugal".

Cospedal ha asegurado que poner en juego la unidad de España, su futuro, el crecimiento económico y la posibilidad de crear empleo de calidad por "un afán que ahora no corresponde a quien no ha ganado las elecciones es algo que los españoles no entenderían".

"Están en juego millones de puestos de trabajo y el futuro de varias décadas y de varias generaciones de españoles", ha avisado la secretaria general del PP, que ha pedido "responsabilidad, sentido de Estado y amor por nuestro país, una gran nación que tenemos que cuidar".