Cospedal desmiente discrepancias aunque aún no ha hablado con Moreno

El PP insiste en que no hay discrepancias internas por la elección del nuevo presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno. La secretaria general, María Dolores de Cospedal, ha intentado zanjar el asunto y ha dicho no querer entrar en el juego de las supuestas intrigas. "Empiezan los dimes y diretes y, perdón por la expresión, las intrigas de unos y de otros. Y no tengo tiempo para las intrigas, tengo muchísimo trabajo", ha dicho.

Ese exceso de trabajo y la falta de tiempo, asegura, le han impedido por ahora hablar con el candidato. A Juan Manuel Moreno le han preguntado en el programa 'Al Rojo Vivo' de la Sexta si había podido hablar con el presidente naconal. Ha confirmado que con Mariano Rajoy sí y que Javier Arenas le llamó para felicitarle. Pero con Soraya Sáenz de Santamaría dice: "Prácticamente no he podido hablar, he hablado poco. Pero la he saludado, sí". Con Cospedal la conversación sigue pendiente.

Carlos Floriano, vicesecretario de organización, niega que se haya desautorizado a Cospedal nombrando a una persona que no estaba en su lista de candidatos. Asegura que no comparte que haya habido ninguna desautorización. Y asegura que Cospedal y Juan Manuel Moreno hablarán muchas veces porque Andalucia es clave para el PP.