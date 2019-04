La corrupción en el PP de Madrid acaba con el liderazgo de Esperanza Aguirre

PERFIL: ASÍ HA SIDO SU VIDA EN POLÍTICA

No es la primera vez que Esperanza Aguirre decide dimitir. En 2012, y también por sorpresa, anunció que dejaba la presidencia de la Comunidad de Madrid, pero lo cierto es que no estuvo mucho tiempo alejada "de la primera línea de la política". Mantuvo la presidencia del PP regional y volvió para encabezar las listas de su partido al Ayuntamiento. La que fue la primera presidenta del Senado no logró convertirse en la primera alcaldesa de la capital y, tras una intensa semana en el partido regional, ha presentado su dimisión de este cargo, aunque seguirá como portavoz del Grupo Municipal Popular.