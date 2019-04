Correa admite que efectuó pagos a políticos del PP y entregaba el 3% a Bárcenas por conseguir obras

El cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, ha confesado ante el juez que dio dinero y regalos a cambio de adjudicaciones a los exmiembros del PP que se sientan en el banquillo, y que entregaba entre el 2 y el 3% al extesorero Luis Bárcenas por conseguir obras en ministerios.

"Yo no tenía ninguna organización criminal y si hubiera sido así hubiera contratado criminales"

Al inicio de la jornada más esperada del juicio, Correa ha comenzado apuntando a todos aquellos a los que benefició con dádivas, "como se dice en el lenguaje jurídico", para finalmente centrarse en Bárcenas que, según ha explicado, se encargaba de conseguir adjudicaciones para carreteras, autopistas, obras del AVE, o de medio ambiente.

Después, Correa le llevaba a la sede del PP en la calle Génova o a su casa parte del dinero que conseguía de los empresarios beneficiados con esas obras y Bárcenas se encargaba de repartirlo entre aquellos que habían colaborado en esa adjudicación irregular, sin concretar nombres.

Al respecto se ha escuchado una conversación que le fue interceptada hablando con el extesorero en la que se jactaba de haber ahorrado mil millones al PP. "Yo no sé la cantidad de dinero exacta que yo he llevado al Partido Popular, correspondiente a haber gestionado obras; puede ser que hayan sido mil, que haya sido más o menos". Antes de estas revelaciones, el cabecilla de Gürtel ha asegurado que él se encargaba personalmente de pagar las comisiones a los políticos: "Quedaba con ellos y les daba el sobre", ha asegurado.

Además de a Bárcenas ha señalado al exdiputado Jesús Merino, el exconsejero madrileño Alberto López Viejo, los exalcaldes de Pozuelo y Majadahonda, Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, los exconcejales de este municipio José Luis Peñas y Juan José Moreno, y el exviceconsejero madrileño Clemente Aguado. Solo ha exculpado a uno de los políticos acusados, el exconcejal de Estepona Ricardo Galeote.

"El distanciamiento con el PP de Génova se produjo porque Crespo no tenía buena relación con Rajoy"

De Sepúlveda, exmarido de Ana Mato, ha concretado que las "atenciones" hacia él fueron la compra de un coche o el pago de viajes y fiestas de cumpleaños para su familia, mientras que de López Viejo ha reconocido que se repartió con él un millón de euros de una contrata de limpiezas del Ayuntamiento de Madrid.

Correa ha recalcado que él no creó su entramado empresarial "para delinquir con el PP", partido con el que ha dicho no tener afinidad porque él la tenía "con los del otro bando", refiriéndose al PSOE, con el que ha dicho que hizo sus primeros trabajos.

Durante las siete horas en las que ha estado respondiendo a la fiscal, ha tratado de eximir de cualquier irregularidad a los acusados que formaban parte de su grupo, como su número dos, Pablo Crespo; el contable de la trama, José Luis Izquierdo, y a Álvaro Pérez Alonso, 'El Bigotes', y ha afirmado que ninguno de ellos pagó comisiones: "La relación directa con todos los políticos la tenia solo yo, nadie más". "Yo no tenía ninguna organización criminal y si hubiera sido así hubiera contratado criminales, pero tenía grandes profesionales", ha llegado a enfatizar para proteger a los que fueron sus empleados.

También ha desvinculado de sus negocios al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, al afirmar que con su llegada a la presidencia del PP cesó su relación con el partido a nivel nacional, porque con quien trabajaba su grupo de empresas era con el equipo del expresidente José María Aznar.

Correa desvela que 'Luis el Cabrón' es Luis Delso, expresidente de Isolux

"Yo estaba más tiempo en Genóva que en mi propio despacho. Era mi casa, vamos", ha afirmado Correa, que ha explicado que con la llegada del equipo de Rajoy trasladó su actividad a Valencia cuando estaba en el gobierno Francisco Camps.

Ha relatado que Bárcenas, que en un receso ha negado "rotundamente" haber recibido dinero de Correa, fue quien le introdujo en el PP tras conseguir que se lo presentara un amigo y ha detallado otros vínculos con gente próxima al partido como su "íntimo amigo" el yerno de Aznar, Alejandro Agag, con quien ha dicho que tenía "una muy buena relación" como se pudo ver en su "famosa boda".

El distanciamiento con el PP de Génova, que ha situado entre 2004 y 2005, se produjo, según su declaración, porque Crespo (exsecretario de organización del PP en Galicia) "no tenía buena relación con Rajoy".

"No había química", y a la vez se "enfrió" su amistad con Bárcenas, que le insinúo, "no con muy buenas maneras", que el vínculo empresarial no podía mantenerse con la llegada del nuevo presidente.

Ha aprovechado para desmentir a la expresidenta del PP madrileño Esperanza Aguirre cuando dijo que el caso Gürtel lo destapó ella. "El origen de Gürtel no es lo que dice Esperanza Aguirre, está señora está absolutamente equivocada" y lo ha situado "en Majadahonda" y que fue Guillermo Ortega, su exalcalde, "el desgraciado, porque cayó en desgracia", que lo descubrió.

La estrategia de defensa de Correa: dar la sensación de que colabora con la Justicia para reducir su pena

De Majadahonda procedía el concejal José Luis Peñas, también acusado en esta causa y cuyas grabaciones a Correa dieron lugar a la investigación de esta trama corrupta. Sobre Peñas, el cabecilla de Gürtel ha asegurado que el exedil le denunció después de negarse a darle "los últimos diez millones de pesetas" que le había pedido, porque ya "le había dado mucho dinero" para ayudarle cuando fue expulsado del PP.

Correa, que ha reiterado que su pretensión es "esclarecer todo", solo ha reconocido haber cometido delitos fiscales por evadir dinero en Suiza, un país donde ocultaba su fortuna en bancos de los que "nunca" ha visto extractos. "La primera vez que escucho cohecho y prevaricación es cuando me detienen".

Toda la actividad empresarial de "Don Vito", un apodo que nunca había oído, fue "limpia y clara", aunque "alguna irregularidad" ha cometido. "Imbécil no soy, pero no tenía ni idea", ha dicho preguntado por si no imaginaba que delinquía cuando hacía regalos a políticos. Correa seguirá mañana respondiendo a la fiscal y después se someterá al interrogatorio de las acusaciones y defensas, si accede a contestar a sus preguntas, ya que podría negarse.