Coronavirus Zaragoza: Últimas noticias y datos de hoy 21 de abril, última hora en directo

Los datos de la pandemia por coronavirus en Zaragoza dejan 4 personas fallecidas en las últimas horas, 200 en total desde el inicio de la pandemia. El número total de personas contagiadas desde el inicio de la lucha contra el coronavirus en Aragón es de 4.886 casos de coronavirus de los que 1.1178 ya han recibido el alta y 755 casos de sanitarios afectados. Desde el inicio de la pandemia por coronavirus, 637 personas han fallecido en Teruel, Huesca y Zaragoza. Sigue la última hora del coronavirus en Zaragoza y las últimas noticias de hoy martes 21 de abril.

El coronavirus no tiene la misma incidencia en todos los barrios de Zaragoza

La pandemia del coronavirus no entiende de zonas, pero hay barrios que no tienen contagios y es algo fundamental a la hora de afrontar el desconfinamiento. Los centros de salud de Bombarda, Rebolería y San Pablo son los que más casos de contagios por Covid-19 han reportado. Lógicamente, la edad de los zaragozanos en esas áreas y también si existe o no una residencia en la zona, hace que las estadísticas se disparen. En el extremo contrario, los barrios de Zaragoza con menos casos son Oliver, Fernando el Católico, Torre Ramona, Independencia. Santa Isabel, Romareda-Seminario y Hernán Cortés.

Reunión de seguimiento de la evolución de la pandemia por coronavirus en Zaragoza

El Gobierno de Aragón informa sobre la evolución de la pandemia por coronavirus en Zaragoza, Huesca y Teruel. Lo hacen en rueda de prensa telemática.

Repunta la violencia de género en Zaragoza durante el confinamiento por coronavirus

La dramática realidad que viven muchas mujeres víctimas de violencia de género ha despuntado en estas semanas de confinamiento por el coronavirus. Las cifras que arrojan las llamadas telefónicas al teléfono de urgencia del Gobierno de Aragón lo demuestran y también las informaciones de la asociación ‘Somos +’, en Zaragoza.

Detenidos dos jóvenes en Zaragoza por amenazar a una mujer

Dos jóvenes han sido detenidos por amenazar a una pareja con la que convivían en la misma vivienda en Zaragoza. Los detenidos tienen 18 y 24 años. Están acusados de un presunto delito de amenazas graves. La supuesta agresión tuvo lugar en la calle Mariano Barbasán del distrito Universidad, en Zaragoza.

Detenida en Zaragoza por positivo en un control de tráfico durante el estado de alarma

Una mujer de 38 años ha dado positivo en un control de la Guardia Civil de Tráfico en la Vía Hispanidad, en Zaragoza. El control se ha realizado en el marco de los controles intensificados durante el estado de alarma por pandemia de coronavirus. La mujer fue puesta en libertad posteriormente y su vehículo inmovilizado.

Campaña de recogida de las cerezas en Mequinenza, Zaragoza

En Zaragoza empieza la campaña de la cereza y se reclaman ayudas porque muchos temporeros no pueden venir a la recogida. Los jornaleros españoles se incorporan, pero no son suficientes para afrontar la recogida de la fruta. A esta situación se suma que las lluvias caídas en las últimas semanas en Zaragoza han afectado a las cosechas.

Sin luz en Zaragoza durante el confinamiento por coronavirus

Un apagón en las calles del paseo de Cuéllar y la calle de Vista Alegre, de Zaragoza, ha dejado sin luz a unos mil ciudadanos. La avería afectó durante una hora aproximadamente a esa zona y también se registraron cortes puntuales en otras zonas de Zaragoza. La avería se detectó en una línea de media tensión subterránea de la subestación Miraflores

Entrega de material escolar en Zaragoza durante el confinamiento por coronavirus

Los niños de Las Fuentes, en Zaragoza, recibirán 80 lotes de material escolar. El material procede de los colegios Julián Sanz Ibáñez y Las Fuentes. EL objetivo es apoyar a las familias y los escolares durante estas semanas de educación a distancia por el confinamiento generado por la pandemia de coronavirus.

Temperaturas en Zaragoza, Huesca y Teruel durante este martes de confinamiento

El mercurio de los termómetros para este martes, 21 de abril, en Aragón variará entre los 10 grados de mínima y 14 de máxima de Huesca, los 7 y 13 de Teruel y los 11 y 19 grados de Zaragoza.