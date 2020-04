Coronavirus Sevilla última hora: Noticias y datos de hoy en Andalucía, en directo

En la provincia de Sevilla hay 2.371 contagiados por coronavirus, 26 más en 24 horas, y han muerto 215 personas, una más en el último día. En total en Andalucía la pandemia deja 11.689 casos y los fallecidos ascienden a 1.017, cuatro desde la jornada anterior. Sigue la última hora del coronavirus en Sevilla y las últimas noticias de Andalucía de hoy miércoles 22 de abril.

La Policía Local de Sevilla ha denunciado a ocho personas que viajaban en una furgoneta

El vehículo no había pasado la ITV y el conductor no tenía permiso de conducir. Han sido localizados en un control en la carretera de La Esclusa de la capital andaluza dieron el alto a una furgoneta. Los agentes no podían creerse lo que estaban viendo, del vehículo comenzaron a bajar personas, hasta ocho en total, que no mantenían ninguna medida de seguridad para evitar el posible contagio por coronavirus. Aseguraron que iban a trabajar al campo y fueron multados.

Vacuna contra la gripe

La Junta de Andalucía impondrá la obligatoriedad de la vacunación contra la gripe en la próxima campaña, que comenzará este otoño. Lo ha anunciado el consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre, tras la reunión del Gabinete de Crisis por la pandemia del coronavirus.

Turismo en Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, está a favor de abrir establecimientos relacionados con el turismo en verano. Defiende la posibilidad de abrir "con limitaciones" hoteles, restaurantes y playas el próximo verano. La Junta, ha dicho, estudia un plan con el sector hotelero y de restauración.

Deporte contra el coronavirus

Importantes deportistas andaluces, como la volantista Carolina Marín, el exbaloncestista Alfonso Reyes o el futbolista Brahim Díaz, participan en una campaña en la que invitan a superar las dificultades derivadas de la crisis sanitaria por el coronavirus a través de los valores del deporte.

Crecimiento de la población en Andalucía

La población en Andalucía alcanzó el 1 de enero de 2020 la cifra de 8.460.261 habitantes, lo que supone un crecimiento de 46.021 (0,5 %) en un año. El incremento se debió al incremento de ciudadanos extranjeros. Son datos del padrón difundido por el Instituto Nacional de Estadística. Una cifra que el año que viene se verá marcada por la pandemia del coronavirus y la salida de extranjeros a sus países de origen.

Adelante pide reabrir el plazo de solicitud de ayudas en comidas para menores

La portavoz de Igualdad y Políticas Sociales pide a la Junta un nuevo plazo para solicitar ayudas en las comidas para menores vulnerables y ha lamentado el "caos" en el programa de refuerzo alimentario.

Juanma Moreno explica su gestión de la crisis del coronavius

El presidente de la Junta Juanma Moreno explicará por primera vez en el Parlamento su gestión de la pandemia. Comparecerá casi dos meses después de su última comparecencia en el Parlamento, el próximo viernes en la Diputación Permanente. El Parlamento andaluz prevé retomar la actividad 6 de mayo con reforma del Reglamento y ante un numero reducido y presencial de diputados, con sesiones de control al Ejecutivo y con la aprobación de una reforma del Reglamento que incluye el voto delegado durante la pandemia del coronavirus.

Afiliados a la Seguridad Social

Andalucía registró en marzo 271.257 extranjeros afiliados a la Seguridad Social, el 3,96 % más que en mismo mes del año pasado y una subida superior a la media de España, que aumentó el 2,32 %, según datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

ERTEs en Andalucía

Las solicitudes de ERTE en Andalucía por cese de actividad debido a la crisis del coronavirus han alcanzado las 97.474, con 511.000 trabajadores afectados, de las que se han resuelto ya más del 71 %, en torno a 70.000 expedientes que afectan a 321.180 empleados.