Coronavirus Galicia: Última hora de Ourense, Lugo, Pontevedra y A Coruña hoy, en directo

Galicia registra hasta hoy 115 fallecidos y supera los 4000 contagiados por coronavirus. Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, ha anunciado que el pico de contagios de coronavirus llegará en abril. Para estar preparados ante esta situación, han comenzado los trabajos para la puesta en marcha de dos hospitales de campaña en dos amplios espacios situados en lugares estratégicos por si fuesen necesarios traslados a los hospitales. Consulta a continuación las últimas noticias del coronavirus en Galicia.

Una residencia universitaria reconvertida en residencia para sanitarios

Una residencia universitaria se habilita para que actúe como residencia temporal para el personal sanitario que lucha contra el coronavirus. A partir de este jueves la residencia acogerá a los primeros profesionales que se alojarán aquí mientras dure la crisis para evitar tener que trasladarse a sus domicilios familiares. Inditex les facilitará la ropa de cama, la Diputación de A Coruña contratará un servicio de limpieza y otro de catering para suministrar cada día el desayuno y la cena; mientras que la Universidade de A Coruña les proporcionará servicio de lavandería. Cuentan con dar servicio a unas 30 personas.

Ayuda psicológica para sobrellevar el confinamiento

Estar las 24 horas del día entre cuatro paredes, la soledad, o la falta de actividad provoca en muchas personas un cuadro de ansiedad que difícilmente pueden aliviar en esta situación de confinamiento por el coronavirus. Para tratar de ayudar a los afectados, algunos ayuntamientos como el de Poio, en Pontevedra, ponen en marcha un servicio gratuito de atención psicológica telefónica para todas aquellas personas que necesiten a un profesional con quien poder contener el nerviosismo.

Una alternativa para saber qué queda en el supermercado

El estado de alarma por el coronavirus ha provocado una situación por la que todos nos hemos visto afectados en mayor o menor medida: la falta de determinados productos en el supermercado. A través de la web listasuper.es podemos saber el stock de productos que hay en cada supermercado para poder ir a tiro fijo al establecimiento en el que haya el producto que estamos. Detrás de este proyecto está Álvaro Lozano, un joven coruñés.

Un alcalde que desinfecta las calles del coronavirus

El alcalde de Irixoa, en A Coruña, se ha puesto él mismo manos a la obra y recorre las calles de su municipio desinfectando. Lo hace con un tractor cargado con un depósito de producto desinfectante con el que va rociando las zonas más transitadas.

Profesores solidarios a raíz del Covid-19

El profesorado del Colegio Martínez Otero de Foz, Lugo, ha creado un Fondo Solidario para cubrir las necesidades de las familias cuya situación se vea comprometida por la crisis del coronavirus. Aseguran que en muchos casos serán las familias de alumnos de su centro las que tendrán difícil pagar el alquiler, la luz, el gas, las medicinas. Los docentes harán aportaciones económicas que serán gestionadas a través de Cáritas de Foz.

Bancos sin fieles, pero iluminados durante la misa en confinamiento

En el santuario de Santa Baia de Losón, en Lalín, Pontevedra, recibe cada día cientos de mensajes que realizan peticiones a la ‘Virxe do Corpiño’. Para que todos los fieles estén presentes, aunque sea de forma simbólica, se llenan todos los bancos con velas para tenerles presentes.

Amador, un saxofonista de 14 años que anima a su barrio

Amador cursa tercero de grado profesional en el conservatorio de Ribeira, en A Coruña y sigue con sus ensayos en confinamiento. Además, se ha programado varios conciertos ante sus vecinos desde su cocina. Los espectadores del barrio no dudan en ovacionarle. Todos los días a las 16h no falla a su concierto. En su repertorio no puede faltar el tan sonado estos días “Resistiré”.

Los puzles son una alternativa durante el confinamiento por coronavirus

Los puzzles son uno de los pasatiempos más socorridos en estos días, pero además hay casos como el de Alessandra Dosil que van un paso más allá. Ella es una habitual en los campeonatos de este tipo de rompecabezas. Ribadeo (Lugo) y Aranjuez eran sus próximas citas, pero por ahora no se celebrarán así que aprovecha estos días para entrenar. Para ello, cuenta con puzzles de hasta 18.000 piezas. Ella anima a la gente a que pruebe ahora que nos sobra el tiempo y recuerda que hay webs en las que se pueden hacer puzzles sin necesidad de comprarlos. Una actividad perfecta para hacer con niños.

Adiós a las lluvias. El sol reaparece en Galicia

Las lluvias abandonan Galicia, después de varios días seguidos. Los cielos están despejados en el sur de la comunidad y algunos nublados, pero sin precipitaciones. Las temperaturas mínimas no varían, pero las máximas suben ligeramente. Las máximas se registrarán en Ourense, Pontevedra y Vigo, superando los 20 grados. Las mínimas en Lugo y Ourense con 5 grados.