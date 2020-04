Coronavirus Andalucía: Últimas noticias y datos hoy viernes 17 de abril, en directo

La pandemia de coronavirus sigue golpeando a España. En Andalucía los casos llegan ya a 10.807, 212 más en 24 horas. El número de fallecidos es de 912 fallecidos, 47 más en las últimas 24 horas. Sigue a continuación la última hora del coronavirus en Asturias y consulta las últimas noticias hoy viernes 17 de abril.

Las empresas en Andalucía han solicitado 95.276 ERTE que afectan a medio millón de trabajadores

Desde el inicio del estado de alarma por el coronavirus la Consejería de Empleo ha recibido expedientes que afectan a un total de 500.139 trabajadores. Del total se han tramitado 55.000 expedientes, un 57 % de los presentados.

Devoluciones de la renta 2019 en Andalucía

Hacienda ha devuelto 259,840 millones a los contribuyentes en Andalucía de los 534,672 solicitados (48,6 %) en relación al IRPF de 2019. Son datos de la Agencia Tributaria.

Cae la economía andaluza

La economía andaluza podría caer entre un 3% y un 5% en el año 2020 por la crisis sanitaria del coronavirus. Son datos barajados en los distintos escenarios que maneja el ejecutivo andaluz con la información disponible hasta el momento.

La confianza de los empresarios se hunde en Andalucía

El índice de Confianza Empresarial Armonizado bajó en Andalucía el 26,6 % en el segundo trimestre de este año, respecto al trimestre anterior, hasta los 96,2 puntos. Es el valor más bajo de la serie histórica, iniciada en 2013.

Novedades sobre la contratación de parados para el campo

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha indicado que el decreto que flexibiliza la contratación de desempleados en el campo, para facilitar la recolección de las cosechas en tiempos de coronavirus, se podría prorrogar hasta el mes de septiembre si las necesidades así lo requirieran.

Aplazamiento de actividades en Andalucía

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, se ha mostrado a favor de mantener "aplazadas" algunas actividades previstas en la comunidad que no se han podido celebrar por la pandemia del coronavirus, ya que su suspensión "reduciría las expectativas económicas y de empleo".

Ayudas a los pequeños municipios

El Parlamento de Andalucía ha dado luz verde, con los votos favorables de todos los grupos salvo Adelante Andalucía, que se ha abstenido, al decreto ley por el que se destinarán cuatro millones de euros a los pequeños municipios. El dinero servirá para afrontar medidas relacionadas con la pandemia del COVID-19.

El coronavirus tiene "bastantes despistados"

La portavoz del grupo de seguimiento del coronavirus de Andalucía, Inmaculada Salcedo, ha afirmado que este virus "tiene bastante despistados" a los investigadores por los cambios que están comprobando desde que se detectó, aunque ha subrayado que "lo importante" es parar su contagio y expansión.

Violencia de género

El Instituto Andaluz de la Mujer ha atendido a través de los ocho Centros Provinciales de la Mujer a 1.013 mujeres víctimas de violencia de género durante el primer mes de confinamiento por la crisis del coronavirus, de las que casi un 40 por ciento son nuevas usuarias.

Iniciativa en Torrox

El municipio malagueño de Torrox ha puesto en marcha una iniciativa para los niños que no tienen internet en casa. No tendrán problemas si no pueden acceder telemáticamente a sus deberes, ya que personal de Protección Civil les acercará las tareas escolares.

Residencias de ancianos en Andalucía

Adelante Andalucía ha pedido hoy al Gobierno un giro en las políticas de atención a la tercera edad que pase por la reversión del modelo "privatizador" del PP y PSOE. Aseguran que que "centenares" de residencias de mayores se han convertido en objeto de negocio para fondos buitre.

Medidas para los autónomos

El portavoz adjunto de Vox en el Parlamento, Rodrigo Alonso, ha pedido a la Junta un "esfuerzo aún mayor" en las medidas para ayudar a los autónomos ante la crisis del coronavirus. Considera que el reintegro de la cuota de abril aprobado es "insuficiente".

Detenidos en Estepona

Dos personas han sido detenidas por la Policía en Estepona por la presunta explotación sexual de mujeres en un domicilio particular de esta localidad malagueña. La operación comenzó gracias a una denuncia telefónica y que ha permitido liberar a tres víctimas.