¿Y mi copa?, los gestos de la reina Letizia para avisar a protocolo de que no tiene con qué brindar

Los Reyes presidieron la cena de la gala de la cumbre europea, una cita en la que el protocolo no impidió las anécdotas como la protagonizada por la reina Letizia.

Fue durante el brindis de Felipe VI, justo cuando pronunciaba: "Me gustaría brindar por todos ustedes. Gracias por estar aquí", la reina advierte que no tiene copa, intenta avisar a protocolo pero no lo consigue.

Don Felipe le ofrece la suya y finalmente, acaban brindando ambos con la misma.

La anécdota del pañuelo

Otro de los momentos destacados, fuera de la agenda oficial de la cumbre europea, ha sido el protagonizado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al cumplir la promesa que le hizo una guía de la Alhambra durante la visita al monumento nazarí.

Sumaya Abdelbi, la guía relató que la presidenta de la CE le dijo en un momento de la visita: '¡Qué pañuelo más bonito!, ¿puedo tocarlo?", tras lo que comprobó que era de seda y "muy suave".

Como el accesorio formaba parte del vestuario oficial y la guía no se lo podía quitar en ese momento, no fue hasta que terminó el evento cuando se lo regaló.

"Cuando estábamos saliendo por la Puerta de los Carros, pasó en un cochecito de golf. La reconocí y le dije adiós. Ella, muy amable, se despidió también de mí y, cuando iba ya el coche por la curva, me acordé de lo del pañuelo y le chillé, en alemán, que quería regalárselo. El conductor siguió adelante y ella gritó '¡stop, stop, stop!' y se bajó", ha detallado la guía.

La cena

La cena tuvo lugar en el Parador de Granada situado junto a la Alhambra. El menú fue obra del chef Paco Morales, cuya empresa Pamoga Gastro fue la adjudicataria del contrato para el evento por parte del Ministerio de la Presidencia.

Morales regenta el restaurante Noor en Córdoba con dos estrellas Michelin y sobre él el Gobierno resalta que figura en el "top 50 de los mejores chefs del mundo según The Best Chef Awards".