El Congreso suspende la sesión del control al Gobierno ante su anunciada ausencia

La Junta de Portavoces del Congreso ha acordado suspender la sesión de control al Gobierno prevista para este miércoles ante la anunciada ausencia del Gobierno y sustituirla por una intervención breve de los grupos en el pleno de este martes.

De este modo se ha incluido en el último lugar del orden del día de esta tarde un "punto incidental" por el que el presidente del Congreso, Patxi López, dará la palabra durante tres minutos a cada uno de los grupos parlamentarios para que expresen su posición por la ausencia del Gobierno.

López ha explicado que será muy riguroso con ese tiempo de tres minutos que concederá a cada uno de los partidos, con independencia de que algún grupo pueda repartir el tiempo en varios portavoces.

Suprimida la sesión de control, se celebrará un "minipleno" con el debate y votación de la solicitud de creación de dos comisiones parlamentarias. Se trata de una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades en el ejercicio del derecho al voto de los españoles en el extranjero, y una subcomisión para el estudio de propuestas para el empleo en el colectivo de menores de 30 años.

Al final de ese pleno se constituirá formalmente la Diputación Permanente, el único órgano de la Cámara que permanecerá activo si el próximo 3 de mayo se disuelven las Cortes y se convocan nuevas elecciones.

En esta misma reunión de la Junta de Portavoces se ha acordado también que la próxima semana haya pleno del Congreso el miércoles por la tarde y el jueves por la mañana, de forma que no coincida con la última ronda de consultas del Rey con los portavoces parlamentarios, tal y como había solicitado el PP.

"Coincidimos en que el pleno no debe coincidir con la ronda del Rey y que el miércoles por la mañana debemos dejarlo libre", ha reconocido López, que ha recordado que si Felipe VI propone un candidato el martes, al día siguiente debería celebrarse una Mesa y una Junta de Portavoces previa a la convocatoria del pleno de investidura el 29 de abril.

Por otro lado, la Junta ha dado curso a la comparecencia del presidente en funciones, Mariano Rajoy, por los papeles de Panamá tal y como habían solicitado varios grupos, aunque la ha aplazado para un hipotético pleno posterior al de la semana que viene.

No obstante y si como es previsible se disuelven las Cortes, este pleno ya no tendría lugar. Se da además la circunstancia, ha recordado López, de que el Gobierno ya ha anunciado que Rajoy no acudirá a la llamada del Congreso al entender que como Gobierno en funciones no está sometido al control parlamentario.