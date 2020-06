El Congreso plantea suspender la sesión de control ante la anunciada ausencia del Gobierno

El presidente del Congreso, Patxi López, ha propuesto a la Mesa de la Cámara, que ha dado el visto bueno a 14 de las 22 preguntas registradas para la sesión de control, algunas sobre los papeles de Panamá y el ministro José Manuel Soria, suspender la sesión ante la anunciada ausencia del Gobierno.

La Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes comunicó a la Cámara que el Ejecutivo no acudiría a la sesión, argumentando que no puede someterse a iniciativas de control en la medida en que no existe relación de confianza entre el Gobierno en funciones y el actual Congreso de los Diputados. Aunque tendrá que ser la Junta de Portavoces del próximo martes la que decida si desconvoca finalmente la sesión de control prevista para el día siguiente, la propuesta de López es que, al decaer las preguntas, se suprima ese punto del orden del día y durante el pleno del martes los grupos puedan expresar ya ante la Cámara su protesta por la ausencia del Ejecutivo.

De mantenerse la sesión como estaba previsto inicialmente, se produciría la imagen insólita de un banco azul vacío y los portavoces dirigiendo sus preguntas a un Ejecutivo ausente. Entre las catorce preguntas que han recibido el visto bueno de la Mesa -el PP ha renunciado a su cupo- hay tres dirigidas al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha preguntado a Rajoy precisamente sobre su negativa a someterse al control parlamentario, mientras que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, le ha pedido que aclare si respalda la actuación del ministro de Industria, José Manuel Soria, tras su vinculación con sociedades radicadas en paraísos fiscales.

Por su parte, Pablo Iglesias, de Podemos, reclama al presidente del Gobierno en funciones que explique si lo que pretende es una reforma constitucional por la que la soberanía nacional pase a residir en el PP y no en el pueblo español, "dado que su Gobierno no se somete al control parlamentario".

Tanto el PSOE como Ciudadanos también han formulado otras dos preguntas al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre los llamados papeles de Panamá y ambas han pasado el filtro de la Mesa. Como sucedió en la pasada legislatura, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, también tiene dos preguntas por delante. Una del portavoz del PSOE, Antonio Hernando, sobre el incumplimiento del déficit público, y otra del portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, en relación con la falta de control parlamentario al Ejecutivo en funciones.

Además de una pregunta al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, sobre la crisis de los refugiados, el Ejecutivo también tendría que responder entre otras a dos cuestiones de Podemos sobre la persecución de los crímenes del franquismo y otra de su portavoz, Íñigo Errejón, relacionada con las ayudas a Bankia.

La Mesa del Congreso también ha rechazado para su tramitación otras ocho preguntas, bien porque tenían errores en su formulación o porque preguntaban cuestiones ajenas a las competencias de un Gobierno en funciones.