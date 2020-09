Un concejal de la CUP, entre los cuatro detenidos al tratar de cortar la vía del AVE en Lleida durante la Diada

La Guardia Civil ha detenido esta madrugada a cuatro personas, entre ellas un concejal de la CUP, cuando trataban de cortar las vías del AVE en Lleida en un acto de sabotaje coincidiendo con la celebración de la Diada en Cataluña, han informado fuentes conocedoras de la actuación de este cuerpo policial. El integrante de la CUP arrestado es Josep Maria Colea, concejal de Balaguer (Lleida).

Los Comités de Defensa de la República (CDR) han asegurado en sus redes sociales que los detenidos son "cuatro compañeros de Ponent". Tras quejarse porque "durante horas" se les había negado que estuvieran arrestados, convocaron una concentración a primera hora de la tarde ante la sede del Instituto Armado en Lleida.

Diferentes vías de tren de municipios de Lleida y Girona han sufrido cortes este viernes a primera hora por "actos vandálicos" coincidiendo con la conmemoración del 11 de Septiembre en Cataluña, un día festivo marcado por la pandemia de coronavirus.

En la zona de Lleida se han producido dos actos vandálicos entre Lleida y Les Borges y entre Montagut y Lleida, pero no han afectado a las instalaciones, y los trenes podrán circular con normalidad, según ha informado Renfe. También en la zona de Lleida ha habido diferentes incendios derivados de la quema de neumáticos pero no han dañado la infraestructura y no afecta al servicio ferroviario.

Renfe ha informado de "diferentes actos vandálicos" que han provocado que en Girona no haya servicio de tren ni por alta velocidad ni por vía convencional. Un incendio en la zona de vías Girona-Figueres ha interrumpido la circulación en este tramo, de forma que cuatro trenes han quedado afectados, dos de los cuales son de conexión internacional con Francia.

El tramo de Riells-Vilobí, en Girona, ha quedado afectado por un incendio que ha causado un avería de señalización, algo que "puede provocar algún retraso puntual en el caso de que los diferentes actos vandálicos en otros puntos de la línea dejen pasar algún tren". Además, quedó interrumpida la línea R11 entre Maçanet y Figueres (Girona) por diversos actos vandálicos que han provocado daños en las instalaciones.